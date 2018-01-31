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ВМС США опубликовали видео перехвата американского разведчика российским Су-27

Видеозапись «небезопасного» перехвата самолета-разведчика EP-3 Aries российским истребителем Су-27 над Черным морем опубликована на сайте Военно-морских сил США.

Инцидент произошел 29 января в международном воздушном пространстве недалеко от российской границы. В сообщении ВМС США отмечается, что российский истребитель «пересек траекторию движения американского самолета», пролетев мимо него на расстоянии пяти футов (1,5 м). Общая продолжительность перехвата составила 2 часа 40 минут.

Представители ВМС уточнили, что «самолет США действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал» подобную активность с российской стороны. «Российские военные имеют право поступать подобным образом (осуществлять сопровождение) в международном воздушном пространстве, но они должны вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов», — говорится в сообщении ведомства. «Небезопасные действия» увеличивают риск столкновений в воздухе, уточнили военные США.

В российском Минобороны ранее заявляли, что российский истребитель приблизился к американскому разведчику на безопасное расстояние, чтобы предотвратить пресечение им российской границы.