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Старший сын Фиделя Кастро покончил с собой

Доктор наук, научный советник Госсовета Кубы и вице-президент Академии наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, старший сын бывшего лидера страны Фиделя Кастро, покончил с собой. Об этом сообщает The Associatd Press со ссылкой на кубинские государственные СМИ. Ему было 68 лет.

Официальный кубинский сайт Cubadabate передает, что Кастро Диас-Баларт находился в «состоянии глубокой депрессии», которое на начальном этапе лечения требовало госпитализации. Позже лечение было продолжено амбулаторно для социальной адаптации пациента.

Знавшие Кастро Диас-Баларта отмечали его сходство с Фиделем Кастро. Некоторые называли его Fidelito (маленький Фидель). Отца, умершего в конце 2016 г. в возрасте 90 лет, он пережил чуть больше, чем на год.

По линии своей матери – Мирты Диас-Баларт – сын кубинского революционера приходился двоюродным братом некоторым из самых ожесточенных врагов Кубы, например бывшему конгрессмену США Линкольну Диас-Баларту, отмечает Reuters. Но жизнь Кастро Диас-Баларта была тесно связана с СССР.

Старший сын Кастро был не политиком, а ученым. В 1968 г. он поступил в Воронежский государственный университет, откуда перевелся в МГУ и окончил его по специальности «ядерная физика», напоминает Wikipedia. Аспирантом он учился в Институте атомной энергии в Дубне. Кастро Диас-Баларт был главой кубинской ядерной программы, исполнительным секретарем Комиссии по атомной энергии Кубы, полномочным представителем страны при МАГАТЭ и главой кубинской делегации на Ассамблее организации. С 1980 по 1992 г. он возглавлял проект создания в Карибском бассейне крупнейшей атомной станции до тех пор, пока отец не отстранил его от этого. Тогда же Куба отказалась от планов строительства из-за отсутствия финансирования после потери торговых связей с бывшим советским блоком.