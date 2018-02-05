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Семьи моряков пропавшего судна «Восток» получат по 1 млн рублей от властей Сахалина

Сахалинская область выплатит семьям моряков с пропавшего в Японском море судна «Восток» по 1 млн руб., сообщает правительство региона. Родственники также получат компенсацию от компании – владельца судна и страховой компании.

«Необходимо оказать поддержку семьям моряков. Профильным ведомствам надо проконтролировать процесс по выплате компенсаций от судовладельца и фонда социального страхования», – отметил губернатор Олег Кожемяко.

Рыболовецкое судно «Восток», на борту которого находилось 20 человек, 25 января перестало выходить на связь. Во время поисковой операции были найдены два спасательных плота, люди не обнаружены.

Всего при помощи авиации МЧС и морских судов обследовано более 74 000 кв. км. Активная фаза поисков завершается, говорится в сообщении. Наблюдение продолжат экипажи судов, находящиеся в районе исчезновения «Востока».

Ранее владелец судна – компания «ДВ-флот» объявила, что выплатит родственникам моряков по 1,5 млн руб. В компании также сообщили, что семьи получат выплаты от страховой компании.