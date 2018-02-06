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ЕСПЧ присудил фигуранту «болотного дела» Акименкову 10 000 евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить фигуранту «болотного дела» Владимиру Акименкову 10 000 евро компенсации морального вреда, сообщил «Интерфаксу» адвокат Дмитрий Аграновский.

«Суд признал нарушенными в отношении Акименкова статьи 3 и 5 Конвенции [по защите прав человека], а именно условия содержания под стражей, его транспортировку в суды и обратно в СИЗО, условия содержания в маленьком зале № 338 Мосгорсуда», – сказал адвокат, добавив, что доволен решением суда и назначенной суммой компенсации.

ЕСПЧ принял решение единогласно. При этом в документе отмечается, что суд удовлетворил заявление Акименкова частично, отмечает «Интерфакс». Так, суд не счет обоснованной жалобу на неоказание медицинской помощи и содержание в стеклянной кабине зала заседаний № 635 Мосгорсуда.

Акименков в своем заявлении требовал 1,1 млн евро компенсации морального вреда.

6 мая 2012 г. в ходе согласованной властями Москвы акции оппозиции на Болотной площади начались столкновения демонстрантов с полицией, в результате чего были задержаны более 400 человек. Правоохранительные органы возбудили дело по ст. 212 (призывы к массовым беспорядкам) и ст. 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти), его фигурантами стали более 30 человек.

Активист «Левого фронта» инвалид по зрению Владимир Акименков был помещен под стражу. В декабре 2013 г. он был освобожден из зала суда в связи с амнистией к 20-летию Конституции России.

В конце января 2018 г. ЕСПЧ признал нарушением Европейской конвенции уголовное преследование фигурантов «болотного дела» в России за нападение на представителей власти и участие в массовых беспорядках.