Украинская Рада отказалась отменять закон о реинтеграции Донбасса
Верховная рада Украины не поддержала проект постановления об отмене закона «по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», передает УНИАН.
За проект проголосовали 37 парламентариев из 226 необходимых для утверждения голосов. Документ внесли депутаты фракции «Оппозиционный блок».
В январе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который закрепляет за территориями, которые контролируются самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, статус «оккупированных территорий», а Россия признается «государством-агрессором». Согласно поправкам президент Украины получает законодательное право применять все необходимые средства для противостояния «российской агрессии».
Кремль выразил категорическое несогласие с утвержденными формулировками и назвал закон отступлением от формата минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины. В российском МИДе принятие закона назвали «подготовкой к войне».