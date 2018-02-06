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Разведка доставила в Россию тело погибшего в Сирии пилота Су-25

В Россию из Сирии доставили тело военного летчика Романа Филипова, о гибели которого в провинции Идлиб стало известно 3 февраля. Как сообщило Минобороны, тело вернула российская военная разведка «во взаимодействии с турецкими коллегами».

По информации ведомства, Филипова похоронят 8 февраля на малой родине - в Воронеже.

Ранее во вторник о том, что тело Филипова вернули в Россию, сообщили собеседники РБК. По их информации, тело доставили на подмосковный военный аэропорт Чкаловский. Корреспондент телеканала «Аль-Джазира» Стефани Деккер опубликовала в твиттере фотографию транспортного самолета ВВС России, который, по ее словам, в понедельник прибыл в турецкую провинцию Хатай, граничащую с Сирией.

So we watched this land earlier at Hatay airport.. pic.twitter.com/y2E3hueaK5 — Stefanie Dekker (@StefanieDekker) February 5, 2018

Турция контролирует зону деэскалации Идлиб в Сирии. Минобороны 6 февраля обратилось к властям Турции с просьбой помочь получить обломки сбитого Су-25. Как сообщило ведомство, получение обломков, особенно остатков двигателей, позволит точно идентифицировать переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), из которого сбили самолет. Также эти обломки помогут установить происхождение ПЗРК и каналы его доставки в Сирию.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники 5 февраля сообщил, что Су-25 был сбит в тот момент, когда летел на низкой высоте - около 4000 м.

Ранее в Минобороны сообщили, что во время атаки Су-25 осуществлял патрулирование. Пилот, заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов, до падения самолета успел катапультироваться. Однако после приземления он попал в окружение террористов. Летчик «до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия», а когда расстояние до террористов составляло уже несколько десятков метров, совершил самоподрыв. Пятого февраля Филипова представили к званию Героя России посмертно.

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