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Суд арестовал бывшего премьер-министра Дагестана и его заместителя

Басманный суд Москвы арестовал временно исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Шамиля Исаева, передает РИА «Новости».

Суд арестовал обоих до 5 апреля, несмотря на просьбы адвокатов о помещении обвиняемых под домашний арест. Также защита просила в суде отпустить Гамидова и Исаева под залог или под личное поручительство.

Однако следствие считает, что, будучи на свободе, Гамидов и Исаев могут оказывать давление на свидетелей, скрыться, а также попытаться уничтожить доказательства или каким-либо образом помешать расследованию.

Уголовное дело в отношении Гамидова и трех высокопоставленных чиновников Дагестана возбудили 4 февраля. Его соединили с другими уголовными делами, которые расследуются с середины 2015 г. Обвинения в хищении госсредств помимо Гамидова и Исаева также предъявили бывшему врио вице-премьера Раюдину Юсуфову и экс-министру образования Шахабасу Шахову.

Накануне стало известно, что обвиняемых доставили в Москву. Следствие считает, что в результате незаконных действий арестованных был нанесен ущерб бюджету региона свыше 95 млн руб.