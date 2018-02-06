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Победитель лотереи отказалась получать $560 млн без анонимности

Победитель американской лотереи Powerball (российский аналог - «5 из 36»), выигравшая $560 млн, отказалась получать деньги без гарантии анонимности, пишет The Washington Post. Женщина даже подала в суд с просьбой позволить ей и сохранить тайну личности, и получить деньги, но перспективы этого очень сомнительны, пишет газета.

В исковом заявлении говорится, что истец, «общественный активист, с рождения живущая в штате Нью-Гемпшир, хотела бы продолжать свою работу и иметь возможность ходить в магазин и на публичные мероприятия, не будучи узнанной и преследуемой как обладательница состояния в полмиллиарда долларов».

Организаторы лотереи говорят, что публичное раскрытие личности победителя - действенная мера защиты и от мошенничества, и от должностных преступлений. Кроме того, конкретный человек с огромным чеком - лучшая реклама лотереи, отмечает WP. С другой стороны, навязчивое внимание СМИ и жизненные беды, преследующие победителей лотерей, тоже совершенно реальны.

Так, Крейгори Берч-младший из Джорджии, выигравший в лотерею $434 000 в 2015 г., был застрелен через два месяца в собственном доме на глазах у семьи. Абрахама Шекспира, выигравшего $30 млн в 2006 г., сначала разорила, а потом убила его менеджер по персональным финансам Дорис Мур.

Закон не на стороне пока еще анонимного победителя: в правилах лотерей Нью-Гемпшира однозначно прописано раскрытие личности победителя, а перевод денег в анонимный траст невозможен без соответствующего изменения подписи на лотерейном билете. Если подпись изменить, билет станет недействительным, пишет WP.