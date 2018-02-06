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На востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4

На востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4, передает Reuters.

Землетрясение произошло приблизительно в 21 км от города Хуалянь, расположенного на востоке страны, на берегу Тихого океана, передает CNN со ссылкой на данные Геологической службы США. Предупреждения о возможном цунами не распространялись.

Очаг землетрясения был на глубине 1 км. Землетрясение произошло в 15.50 по местному времени (18.50 по мск). Информации о жертвах землетрясения на данный момент нет. В столице Тайваня, городе Тайбэй, ощущалась дрожь, отмечает CNN.

Как сообщает сингапурское издание The Straits Times, в Хуаляне обрушились несколько зданий, серьезно накренилось и частично рухнуло здание многоэтажной гостиницы. Как отмечает издание, под обломками могут находиться люди. Представитель минобороны страны Чэнь Чуньцзи рассказал, что в спасательной операции будут участвовать военнослужащие, 88 из них уже отправлены на место происшествия, в ближайшее время еще 250 военных направят к месту ЧП, передает Focus News News Channel.

Как пишет The Straits Times, в Хуаляне началась паника, повреждены линии электропередач и дороги, фиксируются случаи утечки газа.

4 февраля сообщалось о серии землетрясений в районе уезда Хуалянь. В результате подземных толчков было нарушено железнодорожное сообщение на всем острове, передавало информагентство Sina.

Тайвань расположен рядом с крупным тектоническим разломом на дне Тихого океана. Землетрясения происходят на острове регулярно. Самое разрушительное землетрясение в Тайване произошло в 1999 г. Тогда сила подземных толчков составляла 7,6 балла, в результате землетрясения погибли около 2400 человек.

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