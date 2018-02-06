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На востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4

Ведомости
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На востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4, передает Reuters.

Землетрясение произошло приблизительно в 21 км от города Хуалянь, расположенного на востоке страны, на берегу Тихого океана, передает CNN со ссылкой на данные Геологической службы США. Предупреждения о возможном цунами не распространялись.

Очаг землетрясения был на глубине 1 км. Землетрясение произошло в 15.50 по местному времени (18.50 по мск). Информации о жертвах землетрясения на данный момент нет. В столице Тайваня, городе Тайбэй, ощущалась дрожь, отмечает CNN.

Как сообщает сингапурское издание The Straits Times, в Хуаляне обрушились несколько зданий, серьезно накренилось и частично рухнуло здание многоэтажной гостиницы. Как отмечает издание, под обломками могут находиться люди. Представитель минобороны страны Чэнь Чуньцзи рассказал, что в спасательной операции будут участвовать военнослужащие, 88 из них уже отправлены на место происшествия, в ближайшее время еще 250 военных направят к месту ЧП, передает Focus News News Channel.

Как пишет The Straits Times, в Хуаляне началась паника, повреждены линии электропередач и дороги, фиксируются случаи утечки газа.

4 февраля сообщалось о серии землетрясений в районе уезда Хуалянь. В результате подземных толчков было нарушено железнодорожное сообщение на всем острове, передавало информагентство Sina.

Тайвань расположен рядом с крупным тектоническим разломом на дне Тихого океана. Землетрясения происходят на острове регулярно. Самое разрушительное землетрясение в Тайване произошло в 1999 г. Тогда сила подземных толчков составляла 7,6 балла, в результате землетрясения погибли около 2400 человек.

Природные катастрофы, принесшие многомиллионные убытки

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Политика
Новости

Навальный рассказал подробности о допросе в СКР

Ведомости
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Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал допрос в Следственном комитете России по факту причинения телесных повреждений полицейским 28 января в ходе несанкционированной акции.

«Я сегодня был на допросе в СК, где мне объяснили, что же проверяет Следственный комитет. Мне показали рапорт полицейского, в котором дословно написана была такая смешная фраза: "Алексей Навальный в ходе задержания своей левой ногой ударил меня по правой ноге в области колена, чем причинил мне острую боль», - передает комментарий Навального «Интерфакс» со ссылкой на youtube-канал «Навальный Live". По словам Навального, именно этот рапорт стал основанием для проверки СКР по статье № 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

По его словам, к рапорту прикреплено видео, опубликованное самим Навальным ранее в Instagram. По факту произошедшего будет проведена медицинская экспертиза, уточнил Навальный.

«По предварительным данным, 28 января при задержании Навального и его сторонников в ходе несанкционированной акции в центре Москвы сотрудникам полиции были причинены телесные повреждения. Навальный вызван в следственный отдел для дачи объяснений по обстоятельствам произошедшего», - подтвердила ранее представитель СКР Юлия Иванова.

Как прошла «забастовка избирателей» в Москве

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Технологии
Новости

Первый пуск Falcon Heavy задерживается из-за сильного ветра

Ведомости
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Первый пуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy задерживается из-за сильного ветра, но пока остается в пределах стартового окна 6 февраля, сообщил сайт компании SpaceX Илона Маска. «Первый испытательный пуск Falcon Heavy в настоящее время запланирован 6 февраля на 3.45 PM ET (23.45 мск) со стартовой площадки 39A Космического центра им. Кеннеди во Флориде. Наши команды наблюдают за сдвигом ветра по высотам и будут информировать о всех изменениях», - говорится в сообщении.

Стартовое окно 6 февраля длится три часа - с 21.30 до 0.30 мск 6-7 февраля.

Falcon Heavy состоит из центрального блока и двух разгонных по бокам, созданных на базе уже отработанной ракеты Falcon 9. Успешные испытания будут означать появление самой мощной ракеты современности: заявленная масса полезной нагрузки на низкой околоземной орбите - почти 64 т. Полезная нагрузка для испытательного полета значительно меньше - это вишневый электрородстер Tesla. Избыток энергетики позволит разогнать его до второй космической скорости (11 км/с) и вывести на эллиптическую орбиту вокруг Солнца с апогеем в районе орбиты Марса, сообщал ранее Маск.

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Технологии
Новости

Еврокомиссия увидела вред для конкуренции в покупке Apple сервиса Shazam

Ведомости
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Еврокомиссия собирается в ближайшее время дать оценку возможной сделке по покупке американской Apple британского сервиса распознавания мелодий и изображений Shazam. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

«Еврокомиссия приняла запрос Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции оценить в рамках законодательства Евросоюза предложенное приобретение Shazam компанией Apple. Еврокомиссия считает, что эта сделка может неблагоприятно повлиять на конкуренцию в Европейской экономической зоне», - говорится в сообщении.

В декабре Apple заявила о планах по покупке сервиса Shazam. Проверить сделку на соответствие положению ЕС о слияниях первой попросила Австрия. Позже к ее запросу присоединились другие страны.

В сентябре представители Shazam сообщили, что мобильное приложение сервиса было скачано более 1 млрд раз.

Какие приложения в 2017 году россияне использовали чаще всего

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Политика
Новости

Минфин США введет санкции против фигурантов «кремлевского списка» в ближайшее время

ТАСС/Ведомости
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США начнут вводить санкции против лиц из открытой части «кремлевского списка» в ближайшие месяцы. Об этом заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин, выступая в комитете по финансовым услугам палаты представителей конгресса США.

Конгрессмен Максин Уотерс (демпартия, Калифорния) обвинила министра в пассивном подходе к антироссийским санкциям, спросив, когда власти страны начнут вводить санкции против лиц из «кремлевского доклада». «Мы работаем над этим прямо сейчас, и в ближайшие пару месяцев это будет происходить на постоянной основе, - ответил он. - Наша администрация уже ввела значительные санкции в отношении России». Вместе с этим Мнучин подтвердил, что санкции не затронут госдолг России.

Мнучин подчеркнул, что его ведомство продолжает работу и по ограничениям в отношении Венесуэлы, Ирана и КНДР.

В конце января минфин США составил «кремлевский доклад» – список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к руководству России. В список вошли сотрудники администрации Кремля, члены кабинета министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, руководители «Газпрома» и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин, а также 96 российских бизнесменов, чье состояние, по оценке журнала Forbes, составляет от $1 млрд.

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Технологии
Новости

Сервис по рекомендации игр RAWG.io привлек 1 млн евро инвестиций

Ведомости
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Сервис для выбора компьютерных игр RAWG.io привлек инвестиции в размере 1 млн евро, рассказал «Ведомостям» основатель сервиса Гаджи Махтиев.

В компанию вложили средства основатель и председатель совета директоров Game Insight Игорь Мацанюк, CEO Zeptolab Михаил Лялин и игровая компания Wargaming. Также в раунде приняли участие крупные игроки венчурного бизнеса — фонд AltaIR Capital и создатель сервиса Doctor Smart Павел Ройтберг, сказал «Ведомостям» представитель RAWG.io. Представители Wargaming, AltaIR Capital и Ройтберг подтвердили «Ведомостям» свои инвестиции в компанию.

Проект RAWG.io был запущен в мае 2017 г. Махтиевым и бывшим сотрудником игрового портала Kanobu Алексеем Горностаевым. Создатели сервиса называют его IMDb для игр: сервис агрегирует данные об играх и игровом опыте во всех магазинах. Проект ориентирован на глобальную аудиторию и выпускается на английском языке. За время тестового периода (с мая по июнь) пользователи загрузили на сайт данные о более чем 500 000 игр, из которых были созданы 59 000 карточек игр.

Инвестиции позволят расширить базу игр до 100 000 наименований игр, а также запустить рекламную кампанию, говорит представитель RAWG.io.

«Привлеченных инвестиций будет достаточно для того, чтобы заявить сервис на западном рынке и выполнить основные задачи по развитию продукта, — сказала операционный директор RAWG.io Даша Лялина. — В первую очередь это расширение базы игр до 100 000 наименований, создание алгоритма персональных рекомендаций и инструментов для создания контента пользователями».

Лучшие видеоигры 2017 года по версии The Game Awards

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Политика
Новости

Российское торгпредство в Дамаске обстреляно из минометов

Ведомости
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МИД России сегодня официально подтвердил минометный обстрел российского торгового представительства в столице Сирии Дамаске.

По информации МИДа, обстрел произошел 6 февраля в 16.00 по местному времени (17.00 мск) из 120-мм миномета. «В здание Торгового представительства Российской Федерации в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина. Жертв и пострадавших нет. Зданию нанесен существенный материальный ущерб», - говорится в сообщении.

МИД России решительно осудил «очередную вылазку террористов против диппредставительства России в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни». Накануне под минометный обстрел в Старом городе Дамаска попала российская неправительственная делегация. В общей сложности за последние два дня в Дамаске жертвами минометных обстрелов террористов стали более 10 человек.

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Бизнес
Новости

Чемезов назвал срок продажи 26% «Калашникова»

ТАСС
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Сделка по продаже пакета 26% акций концерна «Калашников» может быть завершена до конца квартала 2018 г., сообщил сегодня гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Все решения есть, я надеюсь, что до конца I квартала мы решение окончательное примем. По крайней мере, сделка будет подписана, а расчеты - это уже вопрос договоренностей», - сказал Чемезов.

«Ростех» планирует в начале следующего года продать 26%-ную долю (26% минус одна акция) в концерне «Калашников». Покупателями выступят гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко и «Транскомплектхолдинг», контролирующие 49% акций концерна. Отвечая на вопрос о дальнейшей структуре капитала «Калашникова», Чемезов отметил, что «владельцем будет [гендиректор "Калашникова" Андрей] Криворучко».

Долю в концерне продают совладельцы Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов и Андрей Бокарев. Пакет оценивался в 2-3 млрд руб.

Сейчас госкорпорации «Ростех» принадлежит 51% акций военного концерна «Калашников», 49% – выкуплены «Транскомплектхолдингом». «Калашников» – крупнейший в России производитель стрелкового оружия, в 2016 г., по собственным данным, занимал 95% всего рынка и 66% – в сегменте гражданского длинноствольного оружия. Концерн владеет 51% одного из крупнейших производителей беспилотников в России – компанией «Зала аэро».

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Политика
Новости

Владимир Путин получил удостоверение кандидата в президенты

Ведомости
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Президент России Владимир Путин, который баллотируется в президенты, получил удостоверение зарегистрированного кандидата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Во вторник, 6 февраля, ЦИК принял единогласно решение зарегистрировать Путина кандидатом на президентские выборы. Удостоверение передали его доверенному лицу Сергею Кабышеву, сообщало «РИА Новости». Он уточнил, что передаст Путину его в этот же день. «Конечно, удостоверение кандидата было передано президенту», - сказал Песков (цитата по ТАСС).

ЦИК также отметил, что у Путина самый низкий среди всех кандидатов процент брака подписей избирателей. Недействительными признали лишь 232 подписи (0,39%). Всего штаб действующего президента собрал более 1,6 млн подписей при необходимых 300 000.

Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах президента в начале декабря. Заявление он сделал на встрече с работниками завода ГАЗ. Чуть позже он сообщил, что будет баллотироваться как самовыдвиженец. Пока он не рассказывал подробно о своей предвыборной программе, однако отмечал, что она есть.

Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина

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Политика
Новости

Победитель лотереи отказалась получать $560 млн без анонимности

Ведомости
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Победитель американской лотереи Powerball (российский аналог - «5 из 36»), выигравшая $560 млн, отказалась получать деньги без гарантии анонимности, пишет The Washington Post. Женщина даже подала в суд с просьбой позволить ей и сохранить тайну личности, и получить деньги, но перспективы этого очень сомнительны, пишет газета.

В исковом заявлении говорится, что истец, «общественный активист, с рождения живущая в штате Нью-Гемпшир, хотела бы продолжать свою работу и иметь возможность ходить в магазин и на публичные мероприятия, не будучи узнанной и преследуемой как обладательница состояния в полмиллиарда долларов».

Организаторы лотереи говорят, что публичное раскрытие личности победителя - действенная мера защиты и от мошенничества, и от должностных преступлений. Кроме того, конкретный человек с огромным чеком - лучшая реклама лотереи, отмечает WP. С другой стороны, навязчивое внимание СМИ и жизненные беды, преследующие победителей лотерей, тоже совершенно реальны.

Так, Крейгори Берч-младший из Джорджии, выигравший в лотерею $434 000 в 2015 г., был застрелен через два месяца в собственном доме на глазах у семьи. Абрахама Шекспира, выигравшего $30 млн в 2006 г., сначала разорила, а потом убила его менеджер по персональным финансам Дорис Мур.

Закон не на стороне пока еще анонимного победителя: в правилах лотерей Нью-Гемпшира однозначно прописано раскрытие личности победителя, а перевод денег в анонимный траст невозможен без соответствующего изменения подписи на лотерейном билете. Если подпись изменить, билет станет недействительным, пишет WP.

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Бизнес
Новости

«Аптечная сеть 36,6» назначила новых руководителей розничного и оптового подразделений

Ведомости
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Гендиректором розничного подразделения ПАО «Аптечная сеть 36,6» назначена Полина Киселева, оптовое подразделение компании возглавит Олег Ковалев. Об этом говорится в сообщении ПАО.

В свою очередь Сергей Бичерахов, возглавлявший оба направления с августа 2017 г., продолжит работать в компании в должности заместителя гендиректора сети. «Мы усиливаем команду, руководящую операционными подразделениями, с целью укрепления лидирующих позиций компании на рынке и развития новых направлений бизнеса», - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров «Аптечной сети 36,6» Ивана Саганелидзе.

Киселева ранее работала в X5 Retail Group, Mareven Food Central и «Видео интернешнл». С 2013 по 2017 г. возглавляла маркетинг и поддержку бизнеса в сети «Пятерочка». Ковалев с 2002 по 2013 г. возглавлял ГК «Биотек».

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Политика
Новости

Совфед прокомментировал реакцию НАТО на размещение «Искандеров» под Калининградом

Ведомости
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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что размещение под Калининградом ракетных комплексов «Искандер» - это «суверенные дела России». По его словам, Москва не обязана отчитываться перед НАТО или европейскими странами о размещении комплексов.

«В любом случае отчитываться об этих действиях перед западными странами мы не обязаны. Это личные <...> дела России», - передает слова Бондарева «Интерфакс». Бондарев также сказал, что обсуждать планы по наращиванию или отсутствие необходимости в «наращивании группировки на территории анклава» следует с Минобороны.

Ранее источник «Интерфакса» в аппарате НАТО заявил, что размещение «Искандеров» в Калининградской области - это не новая для НАТО информация, однако подобные шаги российской стороны не снижают напряженности. «НАТО насторожена, мы знаем это оружие, но также знаем, что русские давно перемещают свои вооружения в Калининград и из него», - отметил источник.

В понедельник министр обороны Литвы Раймундас Кароблис прокомментировал размещение «Искандеров» под Калининградом. По его словам, Россия оставит ракетные комплексы в Калининградской области на постоянной основе.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, в свою очередь, сказал, что размещение «Искандеров» является ответом на размещение военных объектов НАТО на сопредельных с Россией территориях.

31 января в российском Минобороны подтвердили информацию о том, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплексов «Искандер-М».

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