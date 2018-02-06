Российское торгпредство в Дамаске обстреляно из минометов
МИД России сегодня официально подтвердил минометный обстрел российского торгового представительства в столице Сирии Дамаске.
По информации МИДа, обстрел произошел 6 февраля в 16.00 по местному времени (17.00 мск) из 120-мм миномета. «В здание Торгового представительства Российской Федерации в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина. Жертв и пострадавших нет. Зданию нанесен существенный материальный ущерб», - говорится в сообщении.
МИД России решительно осудил «очередную вылазку террористов против диппредставительства России в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни». Накануне под минометный обстрел в Старом городе Дамаска попала российская неправительственная делегация. В общей сложности за последние два дня в Дамаске жертвами минометных обстрелов террористов стали более 10 человек.