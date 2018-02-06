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Навальный рассказал подробности о допросе в СКР

Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал допрос в Следственном комитете России по факту причинения телесных повреждений полицейским 28 января в ходе несанкционированной акции.

«Я сегодня был на допросе в СК, где мне объяснили, что же проверяет Следственный комитет. Мне показали рапорт полицейского, в котором дословно написана была такая смешная фраза: "Алексей Навальный в ходе задержания своей левой ногой ударил меня по правой ноге в области колена, чем причинил мне острую боль», - передает комментарий Навального «Интерфакс» со ссылкой на youtube-канал «Навальный Live". По словам Навального, именно этот рапорт стал основанием для проверки СКР по статье № 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

По его словам, к рапорту прикреплено видео, опубликованное самим Навальным ранее в Instagram. По факту произошедшего будет проведена медицинская экспертиза, уточнил Навальный.

«По предварительным данным, 28 января при задержании Навального и его сторонников в ходе несанкционированной акции в центре Москвы сотрудникам полиции были причинены телесные повреждения. Навальный вызван в следственный отдел для дачи объяснений по обстоятельствам произошедшего», - подтвердила ранее представитель СКР Юлия Иванова.

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