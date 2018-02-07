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«Коммерсантъ» узнал о возможном голосовании Путина в Севастополе

Действующий президент Владимир Путин, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца, 18 марта может проголосовать на одном из избирательных участков Севастополя. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. Такую возможность дает изменение в 2017 г. предвыборного законодательства, позволяющее голосовать по месту фактического пребывания, а не регистрации.

Голосование за пределами Москвы – возможный, но не единственный сценарий. Один из собеседников издания поясняет, что «поехать в Крым и Севастополь до выборов – правильная идея, но вряд ли Владимир Путин будет 18 марта не в столице». Другой отмечает, что возможны также варианты, при которых Путин проголосует в регионе, где придется избираться одному из нынешних врио губернаторов (к Крыму и Севастополю это не относится), или там, где очевидны проблемы с явкой.

18 марта – годовщина официального принятия Крыма и Севастополя в состав России. В референдуме о присоединении в 2014 г. приняли участие 83% жителей региона, имеющих право голоса. Во время президентских выборов на Украине явка в Крыму составляла 67,1%, в Севастополе - 67,48%, но на первых российских федеральных выборах – в Госдуму, в сентябре 2016 г. – всего 49,1%.

С 2000 г. Путин традиционно голосовал на избирательном участке, расположенном в здании РАН на Ленинском проспекте в Москве. В 2008 г. после голосования Дмитрий Медведев, тогда баллотировавшийся на пост президента, Путин, тогдашний премьер-министр Виктор Зубков, председатель Госдумы Борис Грызлов и спикер Совета Федерации Сергей Миронов отметили это событие в ресторане «Экспедиция», сообщал сайт Кремля.

6 февраля 2018 г. Путин был зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата в президенты. Всего в избирательных бюллетенях будет восемь фамилий.

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