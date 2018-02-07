«Коммерсантъ» узнал о возможном голосовании Путина в Севастополе

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Действующий президент Владимир Путин, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца, 18 марта может проголосовать на одном из избирательных участков Севастополя. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. Такую возможность дает изменение в 2017 г. предвыборного законодательства, позволяющее голосовать по месту фактического пребывания, а не регистрации.
Голосование за пределами Москвы – возможный, но не единственный сценарий. Один из собеседников издания поясняет, что «поехать в Крым и Севастополь до выборов – правильная идея, но вряд ли Владимир Путин будет 18 марта не в столице». Другой отмечает, что возможны также варианты, при которых Путин проголосует в регионе, где придется избираться одному из нынешних врио губернаторов (к Крыму и Севастополю это не относится), или там, где очевидны проблемы с явкой.
18 марта – годовщина официального принятия Крыма и Севастополя в состав России. В референдуме о присоединении в 2014 г. приняли участие 83% жителей региона, имеющих право голоса. Во время президентских выборов на Украине явка в Крыму составляла 67,1%, в Севастополе - 67,48%, но на первых российских федеральных выборах – в Госдуму, в сентябре 2016 г. – всего 49,1%.
С 2000 г. Путин традиционно голосовал на избирательном участке, расположенном в здании РАН на Ленинском проспекте в Москве. В 2008 г. после голосования Дмитрий Медведев, тогда баллотировавшийся на пост президента, Путин, тогдашний премьер-министр Виктор Зубков, председатель Госдумы Борис Грызлов и спикер Совета Федерации Сергей Миронов отметили это событие в ресторане «Экспедиция», сообщал сайт Кремля.
6 февраля 2018 г. Путин был зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата в президенты. Всего в избирательных бюллетенях будет восемь фамилий.
Кто выдвинул Путина в президенты
Максим Стулов / Ведомости
Члены инициативной группы единогласно поддержали выдвижение действующего главы государства Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах-2018
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Максим Стулов / Ведомости
На фото певец Михаил Боярский
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Максим Стулов / Ведомости
На фото актер Гарик Харламов
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Максим Стулов / Ведомости
На фото пианист Денис Мацуев
4/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото певица Полина Гагарина
5/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото певица Валерия
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Максим Стулов / Ведомости
На фото певец Николай Расторгуев
7/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото бывший боксер, депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев
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Максим Стулов / Ведомости
На фото музыкант Сергей Мазаев
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Максим Стулов / Ведомости
На фото актер Владимир Машков
10/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото президент Международного союза КВН Александр Масляков
11/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон
12/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото член комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк
13/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак
14/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото лидер эсеров Сергей Миронов
15/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото президент РСПП Александр Шохин (справа)
16/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко
17/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий
18/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото член комитета Госдумы по международным делам Александр Карелин
19/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева
20/25
Максим Стулов / Ведомости
При голосовании попросили встать всех, кто «за», а потом спросили, нет ли голосующих против или воздержавшихся. Таких людей не нашлось, сообщил корреспондент «Ведомостей» с места события
21/25
Максим Стулов / Ведомости
Собрание инициативной группы в поддержку выдвижения Путина на четвертый президентский срок проходило на территории ВДНХ, в павильоне 57 «Россия - моя история»
22/25
Максим Стулов / Ведомости
Группа по выдвижению Путина насчитывает 668 человек - такое количество людей зарегистрировались перед началом собрания
23/25
Максим Стулов / Ведомости
Действующий президент идет на очередные выборы президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 000 подписей избирателей
24/25
Максим Стулов / Ведомости
В поддержку выдвижения должна быть сформирована инициативная группа в количестве не менее 500 человек. Самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 7 января. Выборы президента России намечены на 18 марта 2018 г.
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В 2017 г. в России было зарегистрировала 699 500 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Это на 0,3% меньше, чем в 2016 г. Такие данные приводятся в сообщении Росреестра.
По данным ведомства, больше всего в прошлом году было продано квартир в Московской области (около 95 000 ДДУ). На втором месте - Москва (71 300 ДДУ), на третьем - Санкт-Петербург (около 63 000 ДДУ). В пятерку лидеров по продажам квартир в новостройках также вошли Краснодарский край (49 300 ДДУ) и Ленинградская область (35 700 ДДУ).
Самые большие темпы роста продажи нового жилья в прошлом году показали Архангельская область и Ненецком автономный округ (на более 87% или на 2 200 ДДУ), Крым и Севастополь (рост около 85% или на 1 7000 ДДУ). На третьем месте Удмуртия - рост на 68% (или на более 3 700 ДДУ).
Ранее Росреестр сообщал, что общее число учетных действий с объектами недвижимости в России составило 17,8 млн. При этом в Москве в прошлом году было зарегистрировано рекордное число ДДУ. Относительно прошлого года показатель вырос на 52%.
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ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении замначальника московского главка Следственного комитета России Дениса Никандрова, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. Адвокат Алексей Мезенцев подтвердил эту информацию агентству городских новостей «Москва».
Никандров просит рассмотреть его дело в суде в особом порядке в рамках заключения досудебного соглашения, рассказал собеседник «Интерфакса». Ожидается, что дело будет направлено в суд весной.
Источник ТАСС добавил, что завершено также дело в отношении замначальника управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова. Обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела, в каждом из которых более 30 томов.
Никандров, Ламонов, а также руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко были задержаны летом 2016 г. Они обвиняются в получении взятки в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.
Уголовное дело в отношении Максименко уже рассматривается в Мосгорсуде, свою вину он не признает. Дела в отношении Никандрова и Ламонова были выделены в отдельное производство, так как они полностью признали свою вину и заключили сделку со следствием.
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Антироссийские санкции, политика властей США и надвигающийся кризис в Китае являются для России серьезными внешними вызовами, заявил председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе выступления перед участниками финала конкурса «Лидеры России» в Сочи.
«У нас есть определенные международные риски, которые связаны с санкциями. Их нельзя назвать нормой, но мы должны исходить из того, что на некоторый период нам это нужно будет учитывать и брать во внимание», - отметил Кудрин (цитаты по «Интерфаксу»).
Среди других рисков Кудрин назвал внутриполитические процессы в США. «Внутренняя политика в США сегодня стала фактором, влияющим на весь мир, можно также назвать Brexit, рост популизма», - перечислил Кудрин.
Кроме того, «Китай ожидает кризис», и мировая экономика, в том числе российская, будет на него реагировать, отметил Кудрин. «Будет он острым или мягким?» - задался вопросом эксперт. Экономисты ожидают, что существующая модель китайской экономики будет меняться, указал Кудрин.
Наконец, экс-министр финансов обратил внимание на проблему снижения роли международных институтов в разрешении конфликтных ситуаций.
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Компания Millhouse нашла арендаторов на квартиры доходного дома премиум-класса «Сколково парк». «Дом полностью сдан в аренду», - говорится в сообщении Millhouse.
Компания открыла элитный доходный дом на территории жилого комплекса «Сколково парк» в июле 2017 г. В доме 34 квартиры — 18 двухкомнатных (от 80 кв. м) и 16 трехкомнатных (от 130 кв. м). Средняя ставка аренды двухкомнатных квартир составила 130 000 руб. за месяц, трехкомнатных – 180 000 руб. Стоимость аренды складывалась исходя из площади, наличия мебели и этажа. Самая дорогая квартира была сдана за 250 000 руб. - трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом от архитектурного бюро Polina Pidtsan Interior Design на последнем этаже.
Основными арендаторами в «Сколково парк» стали семьи с детьми. Срок экспонирования квартир составил шесть месяцев. По словам директора департамента аренды компании Savills Елены Куликовой, рыночное ценообразование доходного дома в Соклкове - адекватное, проект также привлек прозрачными условиями сделки (договор аренды с собственником здания), близостью к Москве и развитой инфраструктурой.
По информации Savills, cегодня по направлению Сколковского шоссе в аренду сдается 65 лотов (более 8400 кв. м) в многоквартирных домах и таунхаусах. Из них 63% (41 лот) – это дома бизнес- и премиум-класса.
Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в аренду предлагаются преимущественно в бизнес-классе по цене в среднем 52 000 руб. и 65 000 руб соответственно. Трехкомнатные квартиры можно найти и в премиальных проектах – от 140 000 руб. Предложения по многокомнатным квартирам в премиум-сегменте начинаются от 180 000 руб. за месяц аренды.
«Преимущество Сколковского направления – это транспортная доступность и инфраструктура как квартала, так и района. Отсюда высокий спрос на аренду», - говорит руководитель отдела девелопмента компании Millhouse Игорь Пятибратов.
Политика
Новости
ФАС заподозрила Мособлдуму в нарушении закона о защите конкуренции
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Мособлдуме из-за возможного нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщает служба.
Мособлдума приняла закон, ограничивающий конкуренцию на рынке образовательных услуг, говорится в сообщении ФАС. Московский государственный областной университет является единственным поставщиком образовательных услуг по подготовке сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления, следует из этого закона.
Однако этот рынок конкурентный, отмечает ФАС: более 20 вузов могут предоставлять подобные услуги. Теперь Мособлдуме надо до 2 апреля признать закон утратившим силу или внести в него правки, говорится в сообщении службы.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам в среду, что не знает о решении Владимира Путина проголосовать на выборах президента в Севастополе. «Путин может проголосовать в Севастополе, Красноярске — в любом населенном пункте Российской Федерации. Законодательство это позволяет», — сказал Песков, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о планах Путина проголосовать в Севастополе, воспользовавшись новым законом о праве россиян голосовать по месту пребывания.
Ранее газета «Коммерсантъ» написала со ссылкой на источник, что Путин может проголосовать на одном из избирательных участков Севастополя. Эту возможность дает изменение в 2017 г. предвыборного законодательства: можно голосовать по месту пребывания, а не регистрации.
Один из собеседников газеты отметил, что правильной идеей было бы поехать в Крым и Севастополь до выборов. По его словам, вряд ли Путин будет 18 марта «не в столице».
Кто будет включен в бюллетень на выборах президента России 18 марта
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Вице-премьер России Ольга Голодец считает бедность населения главным препятствием для экономического роста России. «Сегодня именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и, соответственно, поступательного экономического роста», – цитирует Голодец «Интерфакс».
По данным Росстата, реальные доходы россиян в 2017 г. сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. Это был четвертый год падения: в 2014-2016 гг. доходы населения падали на 0,7%, 3,2% и 5,8% к предыдущему году соответственно.
По словам вице-премьера, в ближайшее время основной задачей для России станет повышение доходов. Она подчеркнула, что если в ближайшем будущем не изменить ситуацию, экономику ждут проблемы.
При этом Голодец напомнила, что меры для роста доходов россиян уже принимаются, в частности, в Госдуму внесен законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с мая этого года.
В среду депутаты приняли в первом чтении законопроект, уравнивающий МРОТ с прожиточным минимумом. Проект закона был внесен в Госдуму 26 января президентом России Владимиром Путиным. Ранее планировалось приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 1 января 2019 г.
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Россия и Иран ведут переговоры о вступлении «Роснефти» в проект разработки иранского месторождения Азар, сообщил посол Ирана в Москве Мехди Санаи в интервью телеканалу «Россия-24».
«Да, переговоры о возможности вхождения "Роснефти" в разработку месторождения Азар ведутся», - сказал он.
Санаи отметил, что на иранском рынке успешно продвигаются несколько компаний. «У «Роснефти» хорошо продвигаются дела, а также у «Газпрома», - указал посол.
О том, что Иран ведет переговоры с российско-иранским консорциумом о разработке Азара, ранее сообщил предправления Иранской нефтяной инженерно-девелоперской компании (PEDEC) Нуреддин Шахназизаде в интервью информагентству ISNA. По его данным, в консорциум входят «Роснефть» и иранская Sarvak Azar Engineering and Development.
Представитель «Роснефти» опроверг «Ведомостям» информацию о том, что компания ведет переговоры о вхождении в проект Азар. Вместе с тем «Роснефть» заинтересована в развитии долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с иранскими партнерами по ключевым направлениям, включая разведку и добычу, оказание сервисных услуг, локализацию технологий и обучение кадров, подчеркнул он. Соответствующее соглашение российская корпорация подписала с компанией National Iranian Oil Company в ноябре 2017 г.
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 г., следует из материалов нижней палаты парламента.
Законопроект был внесен в Госдуму 26 января президентом России Владимиром Путиным.
В декабре прошлого года Путин подписал первый вариант закона о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума. Из документа следовало, что МРОТ уровняют с прожиточным минимумом с 1 января 2019 г. Однако в январе этого года Путин предложил уравнять МРОТ и прожиточный минимум с 1 мая 2018 г.
МРОТ сейчас составляет около 9500 руб., прожиточный минимум — более 11 000 руб.
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Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил в напутствии участникам конкурса «Лидеры России», что им стоит стать «новыми Илонами Масками». Об этом сообщает «РИА Новости».
В своей речи Шувалов упомянул про основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Его он вспомнил в связи с тем, что во вторник компания Маска запустила ракету Falcon Heavy. «Пусть среди вас появятся вот эти Илоны Маски, вчера показывали на весь свет, как они осуществили тестовый запуск тяжелой ракеты», - сказал Шувалов.
«Лидеры России» - это конкурс управленцев. Его проводит администрация президента и Высшая школа государственного управления РАНХиГС. Победители смогут присоединиться ко второму потоку курса для подготовки высшего кадрового резерва страны. То есть это будущие чиновники, управленцы, главы госкорпораций, отмечает ТАСС. Принять участие в конкурсе мог любой житель России в возрасте до 50 лет с опытом работы руководителя.
По словам Шувалова, среди участников конкурса «Лидеры России» могут быть и будущие создатели Tesla и «всего остального». «Я уверен, что русский народ более талантливый, чем американский, пусть простят меня американцы», - заключил Шувалов.
Илон Маск занимает 21-е место в списке богатейших американцев по версии Forbes. В октябре журнал оценил его состояние в $20,8 млрд.
Как прошел пуск Falcon Heavy
John Raoux / AP
7 февраля компания Илона Маска Space X запустила с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде самую мощную ракету в мире – Falcon Heavy
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Joe Skipper / Reuters
Повторное включение двигателей второй ступени прошло успешно, ступень с полезной нагрузкой выведена на околоземную орбиту с апогеем 7000 км
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John Raoux / AP
После пуска обе боковые первые ступени Falcon Heavy успешно приземлились на назначенных площадках, центральный блок ракеты-носителя должен сесть на беспилотную морскую платформу «Of Course I Still Love You»
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Space X
Как и положено при испытательных пусках, настоящего груза на ракете не было: вместо этого Маск решить отправить в космос свой вишневый родстер Tesla с манекеном космонавта, которого назвали Starman
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Space X
Как сообщил Маск в своем Twitter, аудиосистема автомобиля будет играть хит Дэвида Боуи «Жизнь на Марсе». По словам Маска, автомобиль будет оснащен тремя камерами, которые обеспечат «эпические виды»
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Space X
Tesla должен выйти на эллиптическую орбиту вокруг Солнца, апогей которой достигнет орбиты Марса
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Space X
«[Родстер] будет находиться на расстоянии около 400 млн км от Земли и двигаться со скоростью 11 км/секунду. Мы ожидаем, что он будет находиться на этой орбите несколько сотен миллионов лет, а может, и больше миллиарда лет», – рассказал основатель SpaceX и Tesla на брифинге в понедельник
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Gregg Newton / Reuters
Ожидалось, что увидеть пуск ракет в Космический центр имени Кеннеди приедут около полумиллиона человек. Центр Кеннеди 6 февраля был открыт только для тех, кто приобрел билеты на пуск Falcon Heavy
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Gregg Newton / Reuters
Билеты на мероприятие были раскуплены более чем за сутки до события – они стоили по $195 на человека
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Руководитель Росавиации Александр Нерадько подтвердил, что во время сильного снегопада в российских аэропортах были повреждены двигатели нескольких самолетов. «Это бывает, когда снег, даже сухой легкий снег, попадает в газовоздушный тракт двигателей, и приводит к повреждению лопаток двигателей», – пояснил Нерадько (цитата «Интерфакса»).
По словам руководителя Росавиации, ничего страшного в этом нет, но требуется замена поврежденных элементов. Нерадько добавил, что «в снегопад такой интенсивности, который был, аэропорты в других государствах просто бы закрылись».
В выходные на европейскую часть России обрушился сильный снегопад с порывистым ветром, который продлился три дня. За это время у «Аэрофлота» вышли из строя 19 среднемагистральных самолетов Airbus-320, рассказал «Ведомостям» источник в авиакомпании. Также не летали 26 самолетов SSJ100. Из-за некачественной уборки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах при посадке в двигатели этих судов затягивался снег и лед, что привело к повреждению лопаток двигателей, сказал собеседник.
На Москву в выходные обрушился сильный снегопад. Сугробы превысили рекордную за эту зиму отметку, за сутки выпало более половины месячной нормы осадков
1/12
Евгений Разумный / Ведомости
Порывы ветра достигают 20 м/с, наблюдаются метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы на дорогах, гололедица
2/12
Евгений Разумный / Ведомости
В воскресение Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве с желтого до оранжевого, сообщает «Интерфакс». Это означает, что погода опасна и существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба
3/12
Евгений Разумный / Ведомости
Московское управление МЧС создало оперативный штаб и оперативные группы во всех административных округах столицы
4/12
Евгений Разумный / Ведомости
МЧС рекомендует москвичам по возможности оставаться дома
5/12
Евгений Разумный / Ведомости
Стихия привела к человеческим жертвам. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, один человек погиб «из-за падения дерева и порыва линии электропередачи», еще пять пострадали
6/12
Евгений Разумный / Ведомости
Число поваленных деревьев перевалило за 2000
7/12
Евгений Разумный / Ведомости
В период с утра субботы до 18.00 мск воскресенья в столице выпало 38 мм осадков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России
8/12
Евгений Разумный / Ведомости
Это около 105% месячной нормы, которая в феврале составляет 36 мм, уточнили в ведомстве
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Претензии к авиакомпании Azur Air связаны с безопасностью полетов, а не с ее финансово-экономическим состоянием, заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько. «Самые главные проблемы связаны с безопасностью полетов, с поддержанием летной годности, с квалификационными отметками экипажей», – цитирует Нерадько «Интерфакс».
2 февраля Росавиация до 20 марта ограничила действие сертификата эксплуатанта Azur Air из-за недостатков, выявленных в ходе декабрьской проверки.
Авиакомпании поручили немедленно приступить к устранению недостатков, подчеркнул Нерадько. «Не хочу их подробно раскладывать, но разговор был очень серьезный», – сказал он.
Azur Air – восьмая по пассажиропотоку авиакомпания в России и крупнейшая среди чартерных перевозчиков. Она аффилирована с турецким туроператором Anex Tour. В 2017 г. компания перевезла 3,7 млн пассажиров. По данным Росавиации, в парке у нее 20 самолетов Boeing.
Рейтинг авиакомпаний СНГ с самым вкусным питанием на борту составил сервис «Туту.ру», опросив свыше 22 000 пассажиров, совершивших путешествие в первом полугодии 2017 г. Самой вкусной пассажиры назвали «Узбекистон Хаво Йуллари»
1/10
http://aquatek-filips.livejournal.com
На втором месте — «Эйр Астана». Бортовое питание пассажиры сравнивают с домашней едой, отмечают, что в меню много мяса. Казахская авиакомпания угощает клиентов блюдами национальной кухни, вином и пивом. Во время коротких перелетов кормят проще: обычно предлагается легкий завтрак, который тоже получает неплохую оценку пассажиров
2/10
aviado.ru
Единственный российский представитель в топ-5 - авиакомпания «Алроса», она заняла третье место. Это небольшой перевозчик (241 000 пассажиров за семь месяцев 2017 г.), принадлежащий мировому лидеру по производству алмазов «Алросе». Пользователи часто упоминают, что есть выбор из трех блюд, еда вкусная
3/10
belleo.livejournal.com
На четвертой строчке - «Эйр Молдова», чьих пассажиров подкупает предлагаемое на ее рейсах молдавское вино
4/10
air-raser.livejournal
Строчкой ниже расположился национальный перевозчик Белоруссии «Белавиа». Его часто хвалят за наличие питания на коротких рейсах, хотя бутерброды оценивают не очень высоко
5/10
Сергей Портер / Ведомости
Крупнейшая авиакомпания России, СНГ и Восточной Европы «Аэрофлот» на шестом месте по отзывам. Питание на внутренних рейсах «Аэрофлота» в основном оценивается пассажирами как нормальное, т. е. не вызывает ни восторга, ни нареканий. А вот на международных рейсах питание очень хвалят. Пассажиры «Аэрофлота» отмечают, что компания нередко радует в полете маленькими приятными вкусностями: мандаринками, мороженым
6/10
ru-airlinemeals.livejournal.com
На седьмой строчке второй крупнейший российский перевозчик S7 Airlines. У авиакомпании много преданных поклонников, пассажиры отмечают, что на всех рейсах без исключения предлагается питание
7/10
Fly One
На восьмом месте — авиакомпания из Молдавии Fly One
8/10
antonio-mag.livejournal.com
На девятом месте — «дочка» «Аэрофлота». Авиакомпания «Аврора» летает на Дальний Восток
9/10
belleo.livejournal.com
На десятой еще одна российская авиакомпания - Red Wings