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Площадь перед посольством России в Вашингтоне переименована в честь Немцова

Церемония по случаю переименования площади перед российским посольством в США в честь оппозиционера Бориса Немцова пройдет в Вашингтоне 27 февраля. Об этом в своем твиттере сообщил председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза. Городской совет Вашингтона «окончательно и единогласно» принял закон о переименовании части Висконсин авеню в честь убитого российского политика, написал он.

Инициатор законопроекта о переименовании сенатор-республиканец Марко Рубио написал в своем твиттере: «Это официально. Пусть это послужит напоминанием [президенту России Владимиру] Путину и его приспешникам, что убийство, насилие и запугивание не будут замалчиваться».

Законопроект о переименовании площади B22-539 был принят советом Вашингтона 9 января. В Москве тогда заявили, что переименование – прерогатива властей Вашингтона и Россия примет любое решение. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что состояние двусторонних отношений США и России «по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря».

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Присяжные признали виновными по делу пятерых подсудимых - заместителя командира батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева, его родственника Анзора Губашева, Шадида Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бабаева. В июне 2017 г. суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет.

Путин, комментируя убийство Немцова, отмечал, что у него с оппозиционером не всегда были «дурные отношения». «Он (Немцов) избрал путь критической борьбы, но я к этому привык, не он один. Это совсем не факт, что человека нужно убивать. Я никогда этого не приму», — говорил тогда Путин.

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