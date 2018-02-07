Политика

Новости

Титов и Явлинский зарегистрированы кандидатами в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала председателя Партии Роста бизнес-омбудсмена Бориса Титова и основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского кандидатами на президентских выборах, передает «РИА Новости».

По избирательному законодательству, для допуска на президентские выборы представители непарламентских партий должны представить не менее 100 000 подписей избирателей в свою поддержку.

В подписных листах Титова ЦИК выявил 4,35% брака, что меньше предельно допустимой доли в 5%. У Явлинского забракованными оказались 1,07% подписей.

Выборы президента России состоятся 18 марта. В них будут участвовать восемь кандидатов, в том числе баллотирующийся в качестве самовыдвиженца действующий президент Владимир Путин, представители парламентских партий Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ), а также телеведущая Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Сергей Бабурин (Российский общенародный союз).