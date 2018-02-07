Кто с кем поборется на выборах президента

Статья опубликована в № 4503 от 07.02.2018 под заголовком: Семеро не против одного

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К президентским выборам допущены восемь кандидатов. Семь из них призваны создавать локальную интригу, считают эксперты Eduard Korniyenko / Reuters

К президентским выборам допущены восемь кандидатов. Семь из них призваны создавать локальную интригу, считают эксперты

Протоколы проверки подписей избирателей получили во вторник два кандидата в президенты – телеведущая Ксения Собчак и лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. Как сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, в их подписных листах обнаружено соответственно 1,3 и 3,72% брака (при допустимых 5%) и причин для отказа в регистрации ЦИК не видит.

В тот же день ЦИК зарегистрировал кандидатом Владимира Путина, в среду планируется зарегистрировать основателя «Яблока» Григория Явлинского, бизнес-омбудсмена Бориса Титова и лидера Российского общенародного союза Сергея Бабурина. Ранее были зарегистрированы освобожденные от сбора подписей Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ).

Кто будет включен в бюллетень на выборах президента России 18 марта

Единый конкурент

На вопрос о конкурентах оппозиционеры отвечают одинаково.

ЛДПР думает только о победе, иначе нет смысла участвовать в выборах, уверяет зампред Госдумы Игорь Лебедев: «У Жириновского только один соперник, и это Путин. Остальных мы не рассматриваем даже как кандидатов, кроме выдвинутого партией Грудинина: собрать 100 000 подписей невозможно, им их дали или нарисовали». За пределами МКАД не знают ни Титова, ни Бабурина, поэтому все они технические и ручные кандидаты, считает депутат.

Напрасно кто-то думает, что позиции президента столь однозначны, вторит либерал-демократу депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ): «Я провел 15 встреч с избирателями. Сегодня Грудинин реально идет на первом месте». Сурайкину «нарисуют пару процентов», но он «ни на одних региональных выборах без помощи администрации президента даже зарегистрироваться не мог», считает коммунист. Состав кандидатов вызывает не только разочарование, заявил во вторник на собрании фракции в Думе лидер КПРФ Геннадий Зюганов: те, кто готовит выборную кампанию, обесценивают ее как таковую и если бы не было Грудинина, то соревноваться [Путину] было бы не с кем. «Наша команда, наш кандидат спасают престиж выборов, престиж страны и придают им реальный смысл – это мы обязаны объяснить всем избирателям», – призвал он.

Сурайкин тоже говорит, что его основной конкурент – это президент: «Избиратели должны понять, что выбирают не между личностями, а между системами. Мы добиваемся возвращения в социализм, и такую задачу ставлю только я, как бы нескромно это ни звучало. Остальные просто латают этот дрянной капитализм». Грудинин тоже относится к этой категории кандидатов, полагает Сурайкин, рассчитывающий на 15–17% голосов: «Ошибаются пресса и аналитики, которые считают, будто избиратели, которые долго голосовали за КПРФ, автоматически проголосуют за Грудинина».

В намерении конкурировать с Путиным признается и Бабурин: «Я предлагаю русскую альтернативу сегодняшнему курсу, поэтому мой основной соперник – Путин. С остальными декорациями разговор не о соперничестве». Гадать о процентах Бабурин отказался.

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