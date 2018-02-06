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ЦИК определился с числом кандидатов в бюллетенях на президентских выборах

В бюллетенях на президентских выборах, которые пройдут в марте, будет восемь фамилий кандидатов, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии во вторник.

Центризбирком завершил проверку подписей в поддержку кандидатов. Во вторник протоколы по итогам проверки получили кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак и Максим Сурайкин, выдвинутый «Коммунистами России». Они сдали подписи в последний день приема документов для регистрации – 31 января. Как передает корреспондент «Ведомостей», Центризбирком признал, что собранных за них подписей достаточно для регистрации – у Собчак и Сурайкина нашли 1,3 и 3,72% брака соответственно. Иных причин для отказа в регистрации ЦИК также не увидел.

Первым в качестве кандидата на выборах официально зарегистрировался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Затем Центризбирком зарегистрировал Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ. В понедельник заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что на заседании комиссии 6 февраля в качестве кандидатов будут зарегистрированы действующий президент Владимир Путин, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца, кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и кандидат от Российского общенародного союза Сергей Бабурин.

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