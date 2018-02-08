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Кремль объяснил смысл масштабных следственных действий в Дагестане

Масштабные следственные действия, которые в среду проводились во всех органах власти в Дагестане, не связаны с политикой и не вызовут дестабилизации в республике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ведомостей».

«Выполнение следственных действий не связано с политикой — в данном случае все руководствуются соображениями законности и неотвратимости наказания», — сказал он.

На вопрос, не опасаются ли в Кремле дестабилизации ситуации в регионе из-за масштаба следственных действий, Песков ответил отрицательно. «Не думаю, что можно таким образом ставить вопрос. Антикоррупционные действия как раз и направлены на то, чтобы оградить людей от коррупционных проявлений и соответствующим образом поднять их жизненный уровень», - отметил он.

Антикоррупционная кампания, начавшаяся в Дагестане, не ограничивается одним регионом, она проводится последовательно на всей территории страны, добавил Песков. «Надо оставить все следственным и судебным органам, которые могут принимать окончательные решения», — призвал представитель Кремля.