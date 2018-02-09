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Минобороны объяснило разрушение моста через Евфрат в Сирии

Сирийские специалисты выяснили, что мост через реку Евфрат в Сирии был разрушен из-за «преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка», которая находится на территории поддерживаемых коалицией США оппозиционных формирований. Об этом сообщает официальная газета Минобороны России «Красная звезда».

Малый автомобильный разборный мост через Евфрат был построен в провинции Дейр-эз-Зор российскими военными инженерами 23 сентября 2017 г. Мост был необходим для переправы людей и доставки грузов на левый берег реки, куда возвращаются беженцы.

6 января уровень реки в Евфрате поднялся из-за открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, считают сирийские специалисты. На следующий день мост был разрушен. Никакой технической необходимости во внезапном сбросе воды на плотине не было, отмечает издание Минобороны.

«Не исключено, что таким варварским способом американской стороной была предпринята попытка чужими руками не допустить укрепления законной власти правительства САР на левом берегу Евфрата», – говорится в сообщении газеты.

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