США обвинили Асада в новом применении химического оружия

Пострадавший в Восточной Гуте, недалеко от Дамаска HASAN MOHAMED / AFP

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что власти Сирии предположительно продолжают применять химическое оружие на территории страны. По его словам, последний раз атака с применением газообразного хлора произошла в понедельник, 22 января, передает Reuters. Правительственные войска якобы применили химическое оружие во время бомбардировки повстанцев в Восточной Гуте - районе-анклаве к востоку от Дамаска. Об этом же заявила постпред США в ООН Никки Хейли. По мнению Тиллерсона, ответственность за применение химического оружия в Сирии несет Россия.

«Только вчера более 20 мирных жителей, в основном детей, стали жертвами очевидной атаки с использованием газообразного хлора», - сказал Тиллерсон по итогам конференции в Париже, посвященной расследованию случаев применения химического оружия. Он считает, что, кто бы ни стоял за данной атакой, «Россия в конечном счете ответственна за жертвы в Восточной Гуте», а также среди большого числа сирийцев, против которых началось применение химического оружия после «вмешательства России в конфликт в Сирии».

«Недавние нападения в Восточной Гуте вызывают серьезную озабоченность, что Башар Асад может продолжать использовать химическое оружие против собственного народа», - сказал госсекретарь. «Неспособность России решить проблему химического оружия в Сирии ставит под сомнение ее значимость для решения общего кризиса», - отметил Тиллерсон, уточнив, что с апреля 2014 г. появляются все новые свидетельства применения в Сирии химического оружия. «Просто не стоит отрицать, что Россия, защищая своего сирийского союзника, нарушила обязательства перед США в качестве гаранта», - добавил он.

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, не менее 13 мирных граждан пострадали во время атаки.

Власти Сирии отрицают применение химического оружия против боевиков, настаивая на том, что оно было уничтожено еще в 2013 г. в соответствии с соглашением, которое Дамаск подписал с Россией и США.

На конференции в Париже представители 24 стран согласились уделять больше внимания проблеме применения химоружия. Франция 23 января ввела санкции в отношении 25 гражданских и юридических лиц, в том числе из Китая, Ливана и Франции. Санкции также коснулись импортеров и дистрибуторов металлов и электроники. Эти компании якобы поставляли материалы для сирийской программы создания химического оружия.

«Нынешняя ситуация не может продолжаться», - заявил на конференции министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан. «Преступники, которые использовали и разрабатывали это варварское оружие, должны знать, что они не останутся безнаказанными», - добавил он.

Восточная Гута - это последняя крупная повстанческая зона вблизи Дамаска, в данном районе, осажденном боевиками, проживает около 390 000 гражданских лиц.

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