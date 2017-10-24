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Сергей Смирнов

Россия наложила вето на продление расследования химической атаки в Сирии

Россия наложила вето на продление расследования химической атаки в Сирии Hassan Ammar / AP

Сегодня Россия заблокировала в совбезе ООН резолюцию о продлении на год полномочий совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Помимо России против документа, подготовленного США, проголосовала Боливия, воздержались Казахстан и Китай. 11 государств, в том числе Великобритания, США и Франция, голосовали «за».

«Проект резолюции не был принят из-за негативного голоса одного из постоянных членов», - объявил председатель совбеза, французский постпред Франсуа Делаттр.

Перед началом голосования Россия предложила перенести рассмотрение вопроса о продлении мандата СМР на 7 ноября, чтобы дождаться 26 октября - даты выхода доклада с результатами расследования химической атаки в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 г. Однако эта инициатива не нашла поддержки в совбезе.

На заседании совбеза постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в стремлении США форсировать продление мандата СМР «нет никакой логики», и призвал «спокойно и взвешенно» принять решение после публикации доклада. По его словам, несогласованный проект резолюции был вынесен на голосование, чтобы «ошельмовать Россию», вынудив ее наложить вето на документ, цитирует его ТАСС.

«Россия готова на всё»

«Россия вновь показала, что готова на все, чтобы варварский режим [президента Сирии Башара] Асада не понес возмездия за неоднократное использование химического оружия. Отказавшись продлить полномочия совместного механизма - независимого, чисто технического органа, - Россия продемонстрировала безразличие к проблеме запрещения химического оружия. Уже в девятый раз Россия защищает Асада и его банду убийц, блокируя решение совбеза», - говорится в заявлении постпреда США в ООН Ники Хейли.

По мнению Хейли, Россия хочет сначала узнать, обвинила ли СМР власти Сирии в химической атаке, а затем заявить о доверии или недоверии к совместному механизму. «Так не бывает, - передает The Washington Post ее слова. - Невозможно пойти и выбрать, кого хочешь обвинить, а кого нет». Небензя резко раскритиковал Хейли, указав, что «именно вы, США, выбрали виновного в первый же день».

В предыдущем докладе СМР возложила ответственность за применение химического оружия в Сирии как на правительственные силы (в трех случаях), так и на боевиков запрещенного в России «Исламского государства». В докладе ОЗХО, опубликованном 29 июня, говорится о применении в Хан-Шейхуне бинарного отравляющего вещества типа зарина. Однако в мандат ОЗХО не входит установление виновной стороны. Кто именно несет ответственность за химатаку в Хан-Шейхуне, унесшую жизни порядка 100 человек, должно стать ясно из нового доклада СМР.

После химической атаки США обвинили в ней Дамаск и 7 апреля 2017 г. нанесли удар по военному аэродрому в провинции Хомс, с которого якобы была проведена атака.