Российская группировка в Сирии может быть сокращена

Общевойсковых формирований размером хотя бы с батальонную группу у российской армии в Сирии нет AP

Поддерживаемые возглавляемой США коалицией «Сирийские демократические силы» (СДС), основу которых составляют курдские отряды YPG, объявили в понедельник о взятии под контроль крупного нефтяного месторождения Омар на восточном берегу Евфрата. Как говорится в сообщении СДС, боевики ИГИЛ (запрещено в России) бежали, не успев разрушить нефтепромыслы. Быстрое наступление СДС в этом районе, где расположены основные сирийские нефтяные месторождения, началось после взятия в результате почти полугодовых боев Ракки – сирийской столицы «халифата». Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что Америка «хорошо действовала против «Исламского государства», и пообещал и дальше укреплять вооруженные силы США.

Складывается впечатление, что курды при поддержке США договорились с верхушкой некоторых племен, которые ранее присягали на верность ИГИЛ, и таким образом обеспечили взятие ряда районов с нефтяными месторождениями на восточном берегу Евфрата без тяжелых боев, считает автор публикаций о войне в Сирии и Ираке Юрий Лямин. Сирийские войска не успевают продвигаться с такой же скоростью, так как вынуждены преодолевать упорное сопротивление боевиков, тем более что их основные силы находятся на западном берегу, говорит эксперт. Что касается дальнейшего хода боевых действий, то, скорее всего, основные усилия сирийских войск будут сосредоточены в направлении города Абу-Кемаль с выходом к иракской границе на западном берегу Евфрата. Иракская армия собирается возобновить наступление в сторону Эль-Каима, который расположен в этой же зоне по иракскую сторону границы, и в этом случае после окончания боев от ИГИЛ будут освобождены практически все более-менее заметные города Сирии и Ирака, поясняет Лямин.

Владимир Путин президент России «Наши усилия [в Сирии], результативность которых еще совсем недавно коллеги ставили под сомнение <...> все-таки вселяют сегодня надежду. Они оказались очень важными, правильными, профессиональными и ко времени»

Судя по всему, сирийской армией соответствующие силы для занятия нефтяных полей не выделялись, считает редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. У сирийцев, вероятно, действительно была надежда на действия иракских сил, но те отвлеклись на операцию против Иракского Курдистана. Тем не менее сейчас иракцы снова готовятся к наступлению в этом районе и в таком случае очистка почти всей территории Сирии от ИГИЛ может быть завершена до конца года, предполагает Мураховский. После этого может быть объявлено о незначительном сокращении российской военной группировки в Сирии, рассуждает он. Общевойсковых формирований размером хотя бы с батальонную группу у российской армии в Сирии нет, а военных советников при оперативных группах «Дамаск» и «Евфрат», а также силы специальных операций, занимающиеся в том числе охраной советников, Москва выводить не станет, прогнозирует эксперт. Вряд ли выведут также подразделения военной полиции и беспилотники, необходимые для контроля зон деэскалации, а также силы ПВО. Поэтому наиболее вероятно символическое сокращение авиационной группировки, резюмирует Мураховский. Сейчас в Сирии находится эскадрилья бомбардировщиков Су-24 (12 машин), половина эскадрильи штурмовиков Су-25 и примерно эскадрилья машин новых типов (Су-30, Су-34 и Су-35). Поэтому после частичного вывода, возможно, от эскадрилий останутся лишь звенья (по 3–4 машины).