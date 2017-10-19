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Павел Аптекарь
От редакции
Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: От редакции: Жизнь после Ракки

Жизнь после Ракки

С падением столицы ИГ процесс реального урегулирования только начинается

Освобождение от джихадистов Ракки, неофициальной столицы запрещенного в России Исламского государства, означает близкий конец широкомасштабных действий против боевиков ИГ, но порождает новые вопросы о политическом урегулировании конфликта, без которого вероятна новая вспышка насилия.

Символически «большая война» против ИГ и его союзников завершена: во вторник объединенные отряды курдского Объединения спасения народа и Сирийских демократических сил, поддержанные с воздуха авиацией проамериканской коалиции, полностью взяли под контроль Ракку. Теперь у боевиков практически не осталось значительных подконтрольных территорий, отмечает эксперт по международным отношениям Владимир Фролов, но боевые действия эволюционируют в партизанскую войну – нападения исламистов на гарнизоны и небольшие города ради устрашения жителей и поддержания собственного боевого духа.

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