Жизнь после Ракки
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Освобождение от джихадистов Ракки, неофициальной столицы запрещенного в России Исламского государства, означает близкий конец широкомасштабных действий против боевиков ИГ, но порождает новые вопросы о политическом урегулировании конфликта, без которого вероятна новая вспышка насилия.
Символически «большая война» против ИГ и его союзников завершена: во вторник объединенные отряды курдского Объединения спасения народа и Сирийских демократических сил, поддержанные с воздуха авиацией проамериканской коалиции, полностью взяли под контроль Ракку. Теперь у боевиков практически не осталось значительных подконтрольных территорий, отмечает эксперт по международным отношениям Владимир Фролов, но боевые действия эволюционируют в партизанскую войну – нападения исламистов на гарнизоны и небольшие города ради устрашения жителей и поддержания собственного боевого духа.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}