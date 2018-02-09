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Собчак назвала молитвенный завтрак с Трампом бессмысленным и бесполезным

Проводимый администрацией президента США Дональда Трампа молитвенный завтрак является бессмысленным и бесполезным мероприятием, заявила журналистам кандидат в президенты России Ксения Собчак по итогам мероприятия.

Собчак впервые посетила традиционный национальный молитвенный завтрак, на котором выступает президент США, представители американской элиты и приглашенные иностранные гости. По словам Собчак, это «абсолютно бесполезное и бессмысленное мероприятие» (цитаты по BBC).

«Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений, - сказала она. - Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой. Там много государственных деятелей. Казалось бы, это хорошая площадка для общения. Но за счет того, что бесконечно идет поток официальных, ничего не значащих речей, никто не может между собой поговорить».

Источник BBC рассказал, что на самом завтраке Собчак провела всего пять минут из-за плотного графика, и никаких неформальных встреч кандидат в президенты на этом мероприятии не планировала.

В то же время, по словам собеседника, до этого Собчак провела несколько неформальных встреч в США, в частности с «авторами санкционных списков» и «кремлевского доклада».