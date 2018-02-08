Собчак зарегистрировали кандидатом на президентских выборах
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала телеведущую Ксению Собчак кандидатом в президенты. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» с заседания ЦИК.
При голосовании 11 членов ЦИК выступили «за», один воздержался.
Удостоверение Собчак получал лидер выдвинувшей ее партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев, который объяснил журналистам, что сама кандидат в этот момент встречается с избирателями и потенциальными спонсорами своей кампании. Сурайкин за кандидатским удостоверением пришел лично.
Член ЦИК Сергей Сироткин спросил, оплачивал ли штаб Собчак труд сборщиков. Начальник штаба Собчак Тимур Валеев объяснил, что труд оплачен «частично» - выплаты начались с 1 февраля, по завершении проверки, потому что платят только за проверенные подписи. Кроме того, были сотрудники штабов, которые работали на штатной основе, «за зарплату», пояснил Валеев «Ведомостям», и эти расходы будут отражены по другой статье. Всего, по его словам, на сбор подписей потрачено 7 млн руб., но эта сумма еще немного вырастет.
Собчак баллотируется от партии «Гражданская инициатива». Ранее ее представители передали в ЦИК 24 контейнера с подписями, в которых были необходимые 105 000 подписей, а также дополнительно 3000.