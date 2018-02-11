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Около 3000 жителей Коломны вышли на митинг из-за экологической ситуации в городе

От 2500 до 3000 жителей подмосковной Коломны вышли 11 февраля на митинг из-за экологической ситуации в городе. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель движения «Нет свалке в Коломне».

Жители города протестовали из-за ситуации с мусорным полигоном «Воловичи». Полигон мощностью 100 000 т в год изначально предназначался для нужд города и примыкающих к нему территорий. Однако, по данным активистов, с апреля прошлого года нагрузка на полигон кардинально увеличилась. По итогам прошлого года на полигоне было размещено в пять раз больше отходов, чем допускают проектные мощности, следует из иска Коломенской городской прокуратуры к предприятию «Спецавтохозяйство», управляющему полигоном (с документом ознакомились «Ведомости»).

Уже зимой в соседних с полигоном поселках жители почувствовали запах свалки, и они опасаются, что летом ситуация ухудшится. Об этом говорили выступавшие на митинге, передает корреспондент «Ведомостей». В резолюции по итогам митинга говорится о необходимости ввести раздельный сбор мусора в городе, приостановить работу свалки и принять схему по обращению с отходами с учетом требований жителей города. Также жители против строительства новой свалки, площадь которой в пять раз превышает площадь «Воловичей». В планах министерства экологии и природопользования Московской области организовать новый полигон рядом площадью в 118 га и мощностью в 500 000 т.

В июне прошлого года жители Балашихи пожаловались в ходе прямой линии президенту Владимиру Путину на запах с полигона «Кучино». По поручению Путина свалка была закрыта, однако ее рекультивация до сих пор не завершена.