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Оренбургские чиновники отдадут однодневный заработок семьям погибших в авиакатастрофе

Оренбургские чиновники перечислят свой однодневный заработок семьям жителей Орска, погибших в авиакатастрофе в Московской области, сообщает пресс-служба губернатора Оренбургской области.

«Губернатор Юрий Берг, члены правительства, сотрудники органов исполнительной власти Оренбургской области приняли решение о перечислении однодневного заработка в помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Подмосковье», – говорится в сообщении.

Кроме того, средства намерены перечислить жители Оренбуржья, отмечают в региональном правительстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице во «В контакте», что семьям погибших в авиакатастрофе 11 москвичей будет оказана дополнительная единовременная помощь и адресная социальная поддержка. Для родственников погибших, прибывающих в столицу из других регионов, будет организовано бесплатное размещение, питание и психологическая помощь.

Службы социального и правоохранительного блока занимаются уточнением списков погибших в авиакатастрофе, чтобы адресно оказать помощь родственникам.

Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в воскресенье в Раменском районе Подмосковья через 4 минуты после вылета из аэропорта «Домодедово». На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.