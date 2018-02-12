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На месте крушения Ан-148 найден черный ящик

На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружен первый черный ящик, сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе на месте ЧС. По словам собеседника агентства, у бортового самописца есть внешние механические повреждения наружного контура, но «информация может быть сохранной, это установит МАК».

Начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин подтвердил обнаружение черного ящика. Он добавил, что «сейчас работает МАК для подтверждения и идентифицирования данного прибора.

В воскресенье сообщалось, что на месте авиакатастрофы в Подмосковье обнаружен бортовой самописец, однако собеседник «Интерфакса» сообщил, что найденный накануне предмет черным ящиком не является: это был некий блок системы управления самолетом.

Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в воскресенье в Раменском районе Московской области через 4 минуты после вылета из аэропорта «Домодедово». На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным руководителя МЧС Владимира Пучкова, все пассажиры и члены экипажа погибли. К расследованию приступили Следственный комитет России, прокуратура, а также специальная комиссия под руководством министра транспорта Максима Соколова.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»