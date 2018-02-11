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На месте авиакатастрофы в Подмосковье обнаружен черный ящик

Один из бортовых самописцев разбившегося Ан-148 обнаружен на месте крушения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника подмосковного главка МЧС Сергея Полетыкина. Он добавил, что место проведения поисковой операции оцеплено сотрудниками Росгвардии и МВД.

Пассажирский лайнер авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в воскресенье в Раменском районе Московской области. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, выживших нет.

Следственный комитет России, прокуратура, а также специальная комиссия под руководством министра транспорта Максима Соколова приступили к расследованию инцидента. Рассматриваются все версии произошедшего.

Версия СМИ о том, что причиной крушения стало столкновение самолета с вертолетом «Почты России», не подтвердилась. В пресс-службе почтового оператора заявили, что у «Почты России» нет вертолетов. На месте крушения обломков вертолета не обнаружено.