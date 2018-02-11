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На месте авиакатастрофы в Подмосковье обнаружен черный ящик

Ведомости
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Один из бортовых самописцев разбившегося Ан-148 обнаружен на месте крушения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника подмосковного главка МЧС Сергея Полетыкина. Он добавил, что место проведения поисковой операции оцеплено сотрудниками Росгвардии и МВД.

Пассажирский лайнер авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в воскресенье в Раменском районе Московской области. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, выживших нет.

Следственный комитет России, прокуратура, а также специальная комиссия под руководством министра транспорта Максима Соколова приступили к расследованию инцидента. Рассматриваются все версии произошедшего.

Версия СМИ о том, что причиной крушения стало столкновение самолета с вертолетом «Почты России», не подтвердилась. В пресс-службе почтового оператора заявили, что у «Почты России» нет вертолетов. На месте крушения обломков вертолета не обнаружено.

Политика
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«Коммерсантъ» узнал об отказе командира Ан-148 от противообледенительной обработки

Ведомости
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Командир экипажа пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившегося 11 февраля в Подмосковье, отказался проводить противообледенительные работы, пишет «Коммерсантъ». Прогноз погоды, по данным издания, позволял это сделать. Тем не менее, версию о том, что причиной крушения могло стать обледенение борта, правохранительные органы рассматривают в качестве одной из приоритетных. Обычно обледенение происходит сразу после взлета, а не несколько минут спустя, как в случае с Ан-148, но нестабильная погода могла внести свои коррективы.

Также в числе наиболее вероятных версий трагедии, собеседники издания называют моментальное разрушение двигателя во время полета. В этом случае его лопасти могут за несколько секунд разрушить фюзеляж. Кадры с места падения самолета, по мнению источников, косвенно подтверждают эту версию. Правоохранительные органы также выяснили, что еще год назад у экспертов Ространснадзора были претензии к срокам замены масла в редукторах борта 61704. Это происходило вдвое реже, чем было необходимо – один раз за 750 летных часов, отмечает издание.

Еще одной возможной версией катастрофы издание называет поломки указателя скорости самолета. Аналогичный случай привел к гибели Ан-148 в 2011 г., когда, ориентируясь на показатели неисправного датчика, пилот разгонял двигатели до тех пор, пока они не загорелись.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья, через четыре минуты после взлета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Потерпевший крушение самолет был построен в 2010 г., в «Саратовских авиалиниях он с 2015 г. У командира воздушного судна Валерия Губанова общий налет составлял 5000 часов, в том числе на Ан-148 – 2800 часов.

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Новости

Отсутствие противообледенительной обработки проверяют как версию катастрофы Ан-148

Ведомости
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Отсутствие обработки противообледенительной жидкостью в аэропорту «Домодедово» остается одной из версий причин катастрофы пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье. О том, что обработки перед вылетом не было, сообщало агентство RNS, аэропорт это официально не подтверждал. Источник РБК сообщил, что предварительный анализ обломков не показал наличия следов взрывчатки, а двигатели работали до столкновения с землей.

В воскресенье вскоре после вылета из «Домодедово» рейсом на Орск лайнер прекратил набор высоты и стал падать. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Следственный комитет возбудил по факту крушения уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи изымают эксплуатационную документацию «Саратовских авиалиний», допрашивают сотрудников «Домодедово» и диспетчеров. Ространснадзор проведет внеплановую проверку «Саратовских авиалиний».

«Предварительно проверяется информация о том, что самолет не прошел обработку противообледенительной жидкостью перед вылетом и мог подвергнуться обледенению при наборе высоты», - сказал «Интерфаксу» представитель оперативного штаба на месте ЧС. По его словам, ответственность за обработку воздушного судна противообледенительными реагентами лежит на командире экипажа.

Министр транспорта Максим Соколов не стал комментировать вопрос обработки самолета реагентами. «Все вопросы в рамках расследования будут задаваться, и ответы на них будут получаться в рамках специальной комиссии», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Потерпевший крушение самолет был построен в 2010 г., в «Саратовских авиалиниях он с 2015 г. У командира воздушного судна Валерия Губанова общий налет составлял 5000 часов, в том числе на Ан-148 – 2800 часов. «Саратовские авиалинии» входят в двадцатку крупнейших авиакомпаний России, в 2017 г. компания перевезла 796 386 человек. В ее парке пять самолетов Ан-148-100B, семь Як-42 и два Embraer 190.

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Политика
Новости

Около 3000 жителей Коломны вышли на митинг из-за экологической ситуации в городе

Ведомости
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От 2500 до 3000 жителей подмосковной Коломны вышли 11 февраля на митинг из-за экологической ситуации в городе. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель движения «Нет свалке в Коломне».

Жители города протестовали из-за ситуации с мусорным полигоном «Воловичи». Полигон мощностью 100 000 т в год изначально предназначался для нужд города и примыкающих к нему территорий. Однако, по данным активистов, с апреля прошлого года нагрузка на полигон кардинально увеличилась. По итогам прошлого года на полигоне было размещено в пять раз больше отходов, чем допускают проектные мощности, следует из иска Коломенской городской прокуратуры к предприятию «Спецавтохозяйство», управляющему полигоном (с документом ознакомились «Ведомости»).

Уже зимой в соседних с полигоном поселках жители почувствовали запах свалки, и они опасаются, что летом ситуация ухудшится. Об этом говорили выступавшие на митинге, передает корреспондент «Ведомостей». В резолюции по итогам митинга говорится о необходимости ввести раздельный сбор мусора в городе, приостановить работу свалки и принять схему по обращению с отходами с учетом требований жителей города. Также жители против строительства новой свалки, площадь которой в пять раз превышает площадь «Воловичей». В планах министерства экологии и природопользования Московской области организовать новый полигон рядом площадью в 118 га и мощностью в 500 000 т.

В июне прошлого года жители Балашихи пожаловались в ходе прямой линии президенту Владимиру Путину на запах с полигона «Кучино». По поручению Путина свалка была закрыта, однако ее рекультивация до сих пор не завершена.

Политика
Новости

Путин перенес рабочую поездку в Сочи из-за авиакатастрофы в Подмосковье

Ведомости
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Президент России Владимир Путин в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье перенес рабочую поездку в Сочи, запланированную на понедельник. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии», – цитирует Пескова «РИА Новости».

Ранее президент поручил правительству создать комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-148. Ее возглавил министр транспорта Максим Соколов.

Пассажирский лайнер «Саратовских авиалиний» в воскресенье потерпел крушение в Раменском районе Московской области, через несколько минут после вылета из «Домодедово» в Орск. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, выживших нет.

Путин выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в результате крушения самолета.

В Сочи Путин должен был провести встречу с финалистами всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», а также провести переговоры с президентом Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Песков сообщил, что встреча с Аббасом состоится в понедельник в Москве. 

Политика
Новости

Опубликован список пассажиров разбившегося Ан-148

Ведомости
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МЧС опубликовало список людей, находившихся на борту разбившегося в Подмосковье самолета. В нем 71 имя – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, выживших нет.

Пассажирский Ан-148 потерпел крушение около 14.30 мск в воскресенье в Раменском районе Московской области. Самолет упал через несколько минут после вылета из «Домодедово». Он летел в город Орск Оренбургской области. Причины произошедшего выясняются.

По предварительной информации, все пассажиры были жителями Оренбургской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Сергея Шермецинского. 

Политика
Новости

Расследованием крушения Ан-148 займется управление СКР по особо важным делам

Ведомости
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследование авиакатастрофы в Подмосковье управлению по особо важным делам, говорится в пресс-релизе СКР. Бастрыкин выехал к месту крушения лайнера, он возглавит следственную группу.

Пассажирский Ан-148, на борту которого находился 71 человек, разбился в воскресенье в Раменском районе Подмосковья, через несколько минут после вылета из «Домодедово» в Орск. СКР возбудил дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Рассматриваются все версии случившегося.

Прокуроры со своей стороны проверят соблюдение требований законодательства при осуществлении технического обслуживания самолета и работу диспетчерских служб, сообщили в Генпрокуратуре. Кроме того, будет проверена работа авиакомпании «Саратовские авиалинии», которой принадлежал самолет.

Содействие в расследовании окажут специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). «Наши представители окажут все необходимое содействие для того, чтобы расследование было максимально эффективным и прозрачным», – говорится в сообщении ОАК.

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать комиссию по расследованию и ликвидации последствий крушения Ан-148. Ее возглавит министр транспорта Максим Соколов, следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева. 

Политика
Новости

«Почта России» опровергла информацию о столкновении своего вертолета с Ан-148

Ведомости
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Информация о том, что крушение Ан-148 в Подмосковье произошло из-за столкновения при взлете с вертолетом «Почты России», не соответствует действительности, заявили «Ведомостям» в пресс-службе «Почты России».

«Эта ситуация не имеет отношения к «Почте России», – подчеркнули в пресс-службе. «Почта России» использует два самолета Ту-204, а не вертолеты, заявили в пресс-службе.

Позже «Почта России» сообщила, что на борту упавшего самолета был небольшой мешок с почтовой корреспонденцией, весом порядка 20 кг. Об этом сказали ТАСС в пресс-службе почтового оператора, комментируя информацию о наличии конвертов с письмами на месте крушения.

Пассажирский лайнер Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в воскресенье в Раменском районе Московской области, через несколько минут после вылета из «Домодедово» в Орск. Причины крушения выясняются. На борту, по предварительным данным, находился 71 человек. 

О том, что причиной крушения самолета Ан-148 могло стать столкновение с вертолетом «Почты России», сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

Политика
Новости

МЧС опубликовало фотографию с места крушения Ан-148

Ведомости
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Фотография с места крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» опубликована на сайте Главного управления МЧС по Московской области. В сообщении управления отмечается, что обломки воздушного судна были обнаружены в Раменском районе в 15.40 мск.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» вылетел из московского аэропорта «Домодедово» в Орск в 14.21 мск. По данным Росавиации, через несколько минут после взлета метка воздушного судна исчезла с локаторов, радиосвязь с экипажем пропала. Как сообщило МЧС, самолет разбился около населенного пункта Степановское в Раменском районе Подмосковья.

Как следует из данных сервиса Flight Radar, на четвертой минуте полета самолет прекратил набор высоты и начал снижаться. По данным Flight Radar, перед тем как пропасть с радаров, самолет за 22 секунды потерял километр высоты, последняя зарегистрированная его высота была 990 м.

Как сообщается на сайте «Саратовских авиалиний», на борту разбившегося самолета было 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Подтвержденной информации об их судьбе на момент публикации не было. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы никто не выжил, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Авиакомпания в своем сообщении принесла соболезнования родным и близким погибших.

Причины крушения Ан-148 пока не назывались. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие рассмотрит все возможные версии, сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Президент Владимир Путин поручил правительству создать специальную комиссию для расследования и дал поручения о проведении необходимых поисковых работ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также сообщил, что Путин выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких в авиакатастрофе, передает «РИА Новости».

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

Политика
Новости

Путин поручил создать комиссию по расследованию авиакатастрофы в Подмосковье

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Он дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Президент также выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе.

Самолет «Саратовских авиалиний» разбился в воскресенье спустя несколько минут после вылета из «Домодедово» в Орск. По предварительным данным, на его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. 

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

Финансы
Новости

Разбившийся Ан-148 был застрахован в «Альфастраховании»

Ведомости
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Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», потерпевший крушение в Московской области в воскресенье, был застрахован в компании «Альфастрахование». Размер суммы, на которую он был застрахован, компания выясняет.

В «Альфастраховании» также была застрахована ответственность авиакомпании перед пассажирами и членами экипажа. Это следует из информации на сайте перевозчика, представитель «Альфастрахования» подтвердил «Ведомостям», что компания выступает страховщиком перевозчика.

Закон предусматривает минимальную страховую выплату за гибель одного пассажира в размере 2 млн руб. Кроме того, страховщик компенсирует расходы на погребение в размере до 25 000 руб. Помимо этих выплат родные погибших пассажиров вправе рассчитывать и на компенсацию за порчу багажа – не более 23 000 руб.

Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из аэропорта «Домодедово» в Орск, разбился вскоре после взлета в Подмосковье. Как сообщила Росавиация, радиосвязь с экипажем самолета пропала спустя несколько минут после взлета, метка воздушного судна исчезла с локаторов. МЧС информацию об авиакатастрофе подтвердило. Как сообщается на сайте ведомства, самолет потерпел крушение около населенного пункта Степановское в Раменском районе Московской области. Судьба пассажиров и членов экипажа в сообщении МЧС не уточняется.

По предварительным данным, на борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа. ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника в экстренных службах сообщил, что выживших нет.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

Политика
Новости

Самолет «Саратовских авиалиний» пропал с радаров после вылета из Москвы

Ведомости
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Пассажирский лайнер Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» пропал с радаров после вылета из Москвы в Орск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет вылетел из «Домодедово». «Связи с экипажем нет», – сказал собеседник агентства. На борту лайнера находятся 65 пассажиров и шесть членов экипажа. 

Сейчас экстренные службы проверяют информацию о крушении самолета в Раменском районе Подмосковья.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»