В Подмосковье разбился пассажирский самолет

На борту лайнера «Саратовских авиалиний» был 71 человек

На борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа Life.ru / AP

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье, сообщает МЧС. Крушение произошло в Раменском районе Московской области, рядом с деревней Аргуново. На борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, говорится в сообщении авиакомпании. Выживших нет, сказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Самолет вылетел из «Домодедово» в Орск (Оренбургская область) в 14.21 мск, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. В «Домодедово» создан оперативный штаб в связи с крушением Ан-148, аэропорт продолжает обслуживать рейсы в штатном режиме, сообщили в пресс-службе.

Самолет пропал с радаров спустя две минуты после вылета, передают агентства. По данным FlightRadar, самолет на четвертой минуте прекратил набор высоты и начал снижение. Перед тем как потерять связь с системой, самолет за 22 сек. снизился на километр. Последняя зарегистрированная высота составляла 990 м.

Скриншот с сайта flightradar24.com

Упавший самолет нашли с воздуха, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона. «Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались», – сказал собеседник агентства. К предполагаемому месту крушения самолета выехал министр транспорта Максим Соколов, передает ТАСС со ссылкой на представителя Минтранса.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Рассматриваются все версии случившегося.

В СМИ появилась информация о том, что причиной крушения могло стать столкновение с вертолетом «Почты России». Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. В «Почте России» опровергли эту информацию, отметив, что пользуются самолетами Ту-204, а не вертолетами.

В районе, где разбился самолет, облачная погода и идет снег, сообщили в Росгидромете. Представитель ведомства отметил, что ветер в Подмосковье несильный. Самолет был новым, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. Он был произведен менее восьми лет назад и ранее принадлежал авиакомпании «Россия». Лайнер был передан «Саратовским авиалиниям» по соглашению о сублизинге четырех самолетов такого типа, рассчитанных на 83 места.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

«Саратовские авиалинии» входят в двадцатку крупнейших авиакомпаний России. В 2017 г. компания увеличила перевозки в 1,6 раза до 796 386 человек, по данным Росавиации. Ан-148 разработан в 2000-х гг. украинским «Антоновым». В России собирается по лицензии на Воронежском авиазаводе.

Пассажиры и члены экипажа «Саратовских авиалиний» были застрахованы в компании «Альфаcтрахование», следует из информации на сайте перевозчика. Представитель «Альфаcтрахования» подтвердил «Ведомостям» эту информацию. Сам самолет также был застрахован в этой компании по КАСКО. Размер суммы, на которую он был застрахован, компания выясняет.

Минимальный размер страховой выплаты за гибель одного пассажира по закону составляет 2 млн руб. Кроме того, страховщик компенсирует расходы на погребение в размере до 25 000 руб. Помимо этих выплат родные погибших пассажиров вправе рассчитывать и на компенсацию за порчу багажа – не более 23 000 руб.