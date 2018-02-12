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Дворкович рассказал о предстоящих выплатах семьям погибших при крушении Ан-148

Каждой семье, чей родственник погиб при крушении Ан-148, выплатят более 3 млн руб. Об этом вице-премьер Аркадий Дворкович доложил премьеру Дмитрию Медведеву.

На данный момент полностью определен круг родственников погибших, которым окажут материальную помощь, сказал Дворкович на совещании правительства.

Минтруд прорабатывает вопрос о дополнительных выплатах от Пенсионного фонда, в том числе из-за потери кормильца, передает «Интерфакс». Министерство организовало работу «по составлению паспортов жизненных ситуаций для каждой семьи». Будут определены семьи, которым необходима дополнительная помощь, например семьи с несовершеннолетними детьми.

Правительство Московской области забронировало необходимое число мест в гостиницах для родственников погибших, которые захотят приехать на место катастрофы.

11 февраля принадлежащий «Саратовским авиалиниям» самолет Ан-148 потерпел крушение в Раменском районе Московской области. Самолет разбился через 4 минуты после вылета из аэропорта «Домодедово». Он выполнял рейс по маршруту Москва - Орск. На борту самолета находился 71 человек, все они погибли.