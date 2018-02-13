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Штаб Путина отказался от федерального телеэфира для дебатов

Центризбирком начал жеребьевку предвыборного эфира между кандидатами в президенты. Владимир Путин уже отказался от времени, выделенного для совместных мероприятий, время для бесплатной агитации его штаб берет. Заявление поступило 10 февраля, указала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Секретарь ЦИК Майя Гришина уточнила, что кандидат Путин отказался от времени, выделенного для дебатов только на федеральных телеканалах, от дебатов на региональном телевидении от него отказа не поступало. ЦИК сообщал, что в списке организаций, предоставляющих бесплатный эфир и площади для агитации, более 300 региональных телекомпаний.

На «Первом канале» дебаты между кандидатами пройдут в 8 утра, рассказали «Ведомостям» два человека в штабах кандидатов. Всего будет восемь раундов дебатов со всеми кандидатами, уточнил один из них.

Бесплатное время могут получить не только кандидаты, но и партии. Две партии – Российский общенародный союз, выдвинувший Сергея Бабурина, и «Коммунисты России», выдвинувшие Максима Сурайкина, – не подавали заявок, и, таким образом, их кандидаты потеряли право на бесплатный час.

Предложенный на этот раз всеми без исключения телеканалами формат дебатов предусматривает одновременное участие всех кандидатов в каждом раунде. Как пояснила Гришина, формат совместных мероприятий организации вещания определяют самостоятельно, это их право, ЦИК в формировании сетки не участвует. «Круглый стол» – это форма совместного мероприятия, которая предусмотрена законом, слово «дебаты» – это термин, который не записан в законе, это просто слово, удобное к употреблению», сказала Гришина. Все опрошенные «Ведомостями» сотрудники телеканалов говорили, что такой формат объясняется сравнительно небольшим количеством участников дебатов и солидным хронометражем раунда (около часа).

Кандидаты в президенты и выдвинувшие их партии могут получить до 75 часов для бесплатной агитации в эфире государственных центральных телеканалов, сообщала ранее Гришина.

К президентским выборам допущены восемь кандидатов. Голосование запланировано на 18 марта 2018 г. ЦИК зарегистрировал кандидатами Максима Сурайкина, Павла Грудинина, Владимира Путина, Сергея Бабурина, Владимира Жириновского, Ксению Собчак, Бориса Титова и Григория Явлинского.

В общей сложности кандидаты в президенты получат более 60 часов бесплатного эфира на ТВ и 36 часов на радио. Время выделяют пять телеканалов: «Россия», «Россия 24», ТВЦ, «Первый канал» и ОТР. Дебаты будут идти по рабочим дням и начнутся в 8.10 на «Первом канале». На ТВЦ их участники будут встречаться с 17 до 17.45, затем с 19.00 до 20.00 – на «России 24». На ОТР будут дебатировать с 21.00 до 20.50, а завершаться дневная сессия будет в эфире с Владимиром Соловьевым на «России 1» в 23.00–00.15.

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