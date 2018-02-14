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Участие в захвате нефтяных месторождений могло стать причиной гибели россиян в Сирии

Причиной инцидента в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, приведшего к гибели нескольких российских граждан, могла стать попытка перехвата контроля над нефтегазовыми месторождениями. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на российского военного собеседника. По его информации, в этом были заинтересованы «крупные предприниматели, в данный момент поддерживающие Башара Асада». Интересовавшие их месторождения контролировались союзниками США – курдами.

В операции участвовали проправительственные племенные формирования. Так называемые ISIS Hunters («охотники на ИГИЛ», ИГ запрещена в России) и бойцы «ЧВК Вагнера» шли во втором эшелоне. Однако под удар ВВС США попали все. Источник издания подчеркивает, что российское командование в Сирии не санкционировало наступление на нефтяные поля. Произошедшее было воспринято как «опасная самодеятельность», отмечает он.

Подвергшийся обстрелу отряд ЧВК насчитывал около 600 бойцов, ISIS Hunters составляли меньшую часть группы. Об этом изданию рассказал сослуживец нескольких погибших, пообщавшийся с ранеными очевидцами боя. «По сути, это усиленный батальон, но в «ЧВК Вагнера» это называется отрядом. Никаких ПЗРК, никакой поддержки с воздуха у них не было, и никто ее не обещал», — рассказал он. Отряд рассчитывал после артобстрела быстро взять завод штурмом, а также на то, что «американцы уже не будут бить по своим, когда завяжется ближний бой». Однако к началу боевых действий развернуться в боевом порядке успела лишь половина отряда. Остальные бойцы ЧВК находились в колонне бронемашин в 8 км к востоку от линии разграничения.

Военный источник издания сообщает об 11 погибших россиянах. Ранее Bloomberg писал о гибели 100-200 «русских наемников» в Сирии.