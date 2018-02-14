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Умер муж королевы Дании принц Хенрик

Муж королевы Дании Маргрете II принц Хенрик умер на 84-м году жизни, сообщается на сайте королевского дворца. «Его Королевское Высочество принц Хенрик мирно скончался во сне во вторник, 13 февраля, в 23.18 во дворце Фреденсборг», – говорится в сообщении. Отмечается, что рядом с ним были королева и оба сына.

В январе принц был госпитализирован в отделение легочной хирургии для обследования опухоли в левом легком, которая оказалась доброкачественной.

Летом 2017 г. принц Хенрик заявил, что не хочет, чтобы его хоронили в соборе Роскилле (усыпальница датских королей). Это могло быть связано с тем, что принц был недоволен своим титулом, который ставил его в неравное положение с супругой. Королева Дании Маргрете II и принц Хенрик поженились летом 1967 г. У супругов двое сыновей – Фредрик и Йоаким – и восемь внуков.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королеве Маргрете II. «Искренне разделяю вашу скорбь. Желаю вам и всем членам датской королевской семьи мужества и стойкости в этот тяжелый час», – говорится в телеграмме президента.