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Песков сравнил с одержимостью опасения ЦРУ о вмешательстве России в выборы в конгресс

Заявления руководства спецслужб США о том, что Россия намерена повлиять на ход выборов в американский конгресс, похожи на одержимость, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не вижу смысла это комментировать. Дело в том, что это уже похоже, при всем уважении к авторам таких заявлений, на одержимость», - заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что «Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела».

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео, директор Национальной разведки США Дэн Коутс и директор Агентства национальной безопасности Майкл Роджерс заявили, что располагают данными о планах России вмешаться в промежуточные выборы в конгресс в 2018 г.

Если Россия не прекратит попытки повлиять на американские выборы, то столкнется с последствиями своих действий, предупреждал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.