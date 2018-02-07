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Госдеп предостерег Россию от вмешательства в выборы в конгресс США

Если Россия не прекратит попытки повлиять на американские выборы, то столкнется с последствиями своих действий, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью Fox News.

По словам Тиллерсона, США не в полной мере подготовлены к потенциальной угрозе вмешательства России в выборы. «Если они намерены вмешаться, они найдут способы сделать это», – уверен он.

Тиллерсон предупредил, что Россия уже пытается повлиять на избирательную кампанию промежуточных выборов в конгресс США в 2018 г.

«Я думаю, очень важно продолжить говорить России: послушайте, вы думаете, что мы не видим, что вы делаете, но мы все видим, и вам следует остановиться. Если вы этого не сделаете, то столкнетесь с последствиями», – подчеркнул Тиллерсон.

Вашингтон считает, что Россия пыталась напрямую вмешаться в американские президентские выборы 2016 г. В январе 2018 г. директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что ожидает от Москвы дальнейших попыток повлиять на электоральный процесс в США.