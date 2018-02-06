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Госдепартамент обвинил Россию в защите режима Асада после химатак в Сирии

Россия не выполняет свои обязательства в Сирии и прикрывает режим президента Башара Асада, который продолжает применять химическое оружие против мирного населения, говорится в заявлении госдепартамента США.

Сообщения о применении газообразного хлора в провинции Идлиб в районе Саракеб свидетельствуют о том, что сирийские власти провели уже шестую химическую атаку за последние 30 дней, указывают в госдепартаменте. Ведомство просит мировое сообщество оказать давление на режим Асада для предотвращения использования химического оружия.

«Госсекретарь [Рекс Тиллерсон] в прошлом месяце в Париже отметил, что Россия в конечном счете несет ответственность за жертв в Восточной Гуте и бесчисленное количество сирийцев, которые пострадали от химического оружия, – отмечают в госдепартаменте. – Прикрывая сирийский режим от ответственности, Россия не выполнила свои обязательства».

Все стороны конфликта в Сирии должны прекратить использовать химическое оружие, подчеркивают в американском внешнеполитическом ведомстве.

На международной конференции по расследованию преступлений, связанных с применением химического оружия, в Париже 23 января Тиллерсон заявил, что Россия несет ответственность за гибель мирного населения в результате химических атак властей Сирии.