Политика

Новости

Кинотеатр «Пионер» обжалует штраф за показ фильма «Диван Сталина»

Кинотеатр «Пионер» намерен обжаловать решение мирового суда о штрафе за показ французского фильма «Диван Сталина» без прокатного удостоверения, сообщила «Интерфаксу» администрация кинотеатра.

Мировой суд не учел аргумент «Пионера», что «Диван Сталина» был показан в рамках международного кинофестиваля, как и аргумент о том, что технологии позволяют не ввозить фильмы в Россию на физических носителях, отметил представитель кинотеатра.

Он добавил, что фильм «Диван Сталина» режиссера Фанни Ардан был предоставлен кинотеатру «Пионер» посольством Франции в России, показ картины стал частью программы международного кинофестиваля «Наконец-то в кино». Ардан лично представила картину в кинотеатре.

«Пионер» был оштрафован по требованию Министерства культуры на 80 000 руб. за показ фильма без прокатного удостоверения.

Минкультуры обратило внимание на показ «Дивана Сталина» из-за другого фильма о советском вожде – «Смерть Сталина». Премьера британской сатирической ленты была запланирована на 25 января, однако Минкультуры отозвало прокатное удостоверение. Несмотря на это «Пионер» продолжил продажу билетов на «Смерть Сталина» и показал картину пять раз 25-27 января. В отношении «Пионера» был составлен протокол о нарушении закона о кинематографии. Позднее аналогичный протокол был составлен в связи с показом «Дивана Сталина», рассказывали источники «Ведомостей».