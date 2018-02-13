Кинотеатр «Пионер» оштрафован за другого Сталина

Теперь суд по «Смерти Сталина» может привести к закрытию кинотеатра на 90 дней

Кадр из фильма «Диван Сталина» Alfama Films

Кинотеатр «Пионер» Александра Мамута нарушил закон о кинематографии, когда 26 января показал французский фильм «Диван Сталина» без прокатного удостоверения, решил 13 февраля мировой суд. Кинотеатр оштрафован на 80 000 руб.

Наказать кинотеатр просило Министерство культуры. Оно выдает прокатные удостоверения, которые являются разрешением на показ фильмов в кинотеатрах на территории России.

Минкульт обратил внимание на показ «Дивана Сталина» из-за другого фильма о советском вожде. 23 января министр культуры Владимир Мединский заявил, что его министерство отзывает уже выданное прокатное удостоверение на британский сатирический фильм «Смерть Сталина». Министр назвал картину оскорбительной насмешкой над советским прошлым и, «самое противное, над жертвами сталинизма». В России «Смерть Сталина» должна была прокатывать компания «Вольга», премьера планировалась на 25 января.

Несмотря на заявление министра «Пионер» не прекратил продажу билетов на фильм, как это сделали другие кинотеатры, и 25-27 января показал фильм пять раз. 23 января представители «Пионера» в разговорах с «Ведомостями» настаивали, что продолжают продавать билеты в рамках законодательства.

Такое демонстративное неповиновение явно раздражало Минкульт. Его сотрудники составили протокол о нарушении кинотеатром закона о кинематографии. Также в кинотеатр пришли с проверкой сотрудники местной прокуратуры, полиция и сотрудники Следственного комитета.

После этого «Пионер» объявил, что вынужден прекратить показ.

Позднее два источника «Ведомостей», близкие к одному из участников конфликта, рассказали, что сотрудники Минкульта составили два протокола – один за показ «Смерти Сталина», другой – «Дивана Сталина». При этом Минкульт сам санкций не накладывает. Вопрос о наказании решает суд.

Французский фильм «Диван Сталина», в котором снялся гражданин России Жерар Депардье, «Пионер» показал лишь один раз, одновременно со «Смертью Сталина». Он демонстрировался в рамках международного кинофестиваля «Наконец-то в кино». По закону о кинематографии, показ фильма на фестивале не требует прокатного удостоверения, указали представители «Пионера» на судебном заседании. В свою очередь сотрудники Минкульта, как следует из письма ведомства, зачитанного судьей, настаивали, что это исключение действует, если, как указано в законе, фильм ввезен в Россию. «Пионер», объяснили они, не предоставил никаких доказательств, что провоз «Дивана Сталина» был оформлен российской таможней. Минкульт выходит за пределы своей компетенции и трактует положения Таможенного кодекса, возражал на это представитель кинотеатра.

Судья в итоге встал на сторону Минкульта, но не объяснил свою позицию, мотивировочная часть его решения будет опубликована позднее.

Вопрос о возможном нарушении «Пионером» закона при показе «Смерти Сталина» суд еще не рассматривал. Повторное нарушение грозит кинотеатру штрафом 100 000-200 000 руб. или даже приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Впрочем, если за отсутствие прокатного удостоверения на фильм российские кинотеатры штрафовали неоднократно, то решение о приостановке работы кинотеатра в такой ситуации суды не выносили ни разу.

Впрочем, на заседании суда стало известно, что Дорогомиловская межрайонная прокуратура с конца января по просьбе Минкульта проверяла деятельность «Пионера» и не нашла нарушений. Соответствующее письмо прокуратуры предоставили суду представители «Пионера». Прокуратура проверяла деятельность кинотеатра на соответствие законам о кинематографии, информации и даже закону об экстремизме. Представитель прокуратуры подтвердил «Ведомостям», что нарушений в работе кинотеатра не обнаружено.

Представитель «Пионера» не стал говорить, будет ли кинотеатр оспаривать решение по «Дивану Сталина».