«Пионер» объявил о прекращении показа «Смерти Сталина»

В пятницу после окончания сеанса фильма в здании кинотеатра появились полицейские

Согласно КоАП кинотеатр могут оштрафовать на 50 000–100 000 руб. за показ фильма без прокатного удостоверения А. Гордеев / Ведомости

Кинотеатр «Пионер» вечером 26 января объявил о прекращении показа британского комедийного фильма «Смерть Сталина». Сообщение об этом размещено в официальной группе кинотеатра в Facebook.

«Дорогие друзья, по не зависящим от нас причинам с 27 января кинотеатр "Пионер" вынужден прекратить показы фильма «Смерть Сталина». Деньги за билеты будут всем возвращены», – говорится в сообщении. За разъяснениями «Пионер» попросил обращаться в Минкультуры. Сообщение сопровождается изображением с надписью Free Speech, что означает в переводе «Свобода слова».

Днем в пятницу после окончания дневного сеанса фильма «Смерть Сталина» (приблизительно в 14 часов дня) в здании кинотеатра появились полицейские и группа неизвестных лиц в гражданской одежде. Об этом в Twitter написала журналистка AFP Ола Циховлас.

По ее словам, на вопрос о причине визита полицейский ответил, что пришел посмотреть фильм, не уточнив какой именно. В МВД не стали комментировать появление в кинотеатре полицейских. В Следственном комитете опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что сотрудники ведомства проводят проверку «Пионера» на экстремизм.

Представитель Минкультуры в пятницу не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, составили ли сотрудники министерства протокол в отношении «Пионера» об административном нарушении. Прежде Минкультуры заявляло, что готово штрафовать кинотеатры, которые покажут «Смерть Сталина». «Пионер» показал «Смерть Сталина» не менее трех раз: два сеанса прошли в четверг и один – сегодня с утра. Также были запланированы сеансы в пятницу на 19.20 и 21.50 мск. На момент написания материала в кинотеатре начинается последний сеанс фильма, сообщили корреспонденту «Ведомостей» зрители. В кассе им распечатали билеты.

Согласно КоАПу кинотеатр могут оштрафовать на 50 000–100 000 руб. за показ фильма без прокатного удостоверения. В случае повторного нарушения штраф составит 100 000–200 000 руб., при этом работа кинотеатра может быть приостановлена на срок до 90 дней.