Полицейские пришли в московский кинотеатр «Пионер»

Они появились в здании после окончания сеанса фильма «Смерть Сталина»

Кинотеатром «Пионер» владеет бизнесмен Александр Мамут Андрей Гордеев / Ведомости

В столичном кинотеатре «Пионер» после окончания дневного сеанса фильма «Смерть Сталина» появились полицейские. Об этом в Twitter написала журналистка AFP Ола Циховлас.

«Полиция и группа неизвестных людей в гражданской одежде пришли в московский «Пионер» после показа «Смерти Сталина», – написала она. По ее словам, на вопрос о причине визита полицейский ответил, что пришел посмотреть фильм. Однако он не стал уточнять, какой именно.

По словам источника «Ведомостей», в «Пионер» пришли сотрудники Следственного комитета России.

Как утверждает источник «Интерфакса», одним из полицейских является участковый. В здание кинотеатра сотрудники правоохранительных органов зашли около 14.00 мск.

Police and other unknown group of people in civilian clothes have showed up at Moscow's Pioner cinema after a screening of Death of Stalin and refusing to say what's going on pic.twitter.com/TwiH6xNJLw — Ola Cichowlas (@olacicho) 26 января 2018 г.

К 16.00 мск сотрудники Следственного комитета из кинотеатра уехали, рассказал находящийся в «Пионере» корреспондент «Ведомостей». По словам администратора кинотеатра, два вечерних сеанса «Смерти Сталина» сегодня пройдут по расписанию.

Представитель Минкультуры не ответил на звонок корреспондента «Ведомостей». Так же поступили представители Следственного комитета России и полиции Западного административного округа Москвы (на территории которого находится кинотеатр).

Всего «Пионер» успел провести три сеанса «Смерти Сталина» – два в четверг и один сегодня с утра. Они прошли совершено спокойно, рассказали «Ведомостям» зрители, которые посмотрели фильм. Следующий сеанс комедии должен начаться в 19.20 мск.

23 января Минкультуры отозвало прокатное удостоверение на показ в российских кинотеатрах британской комедии «Смерть Сталина». По мнению министра культуры Владимира Мединского, «Смерть Сталина» является насмешкой над советской историей. Он также говорил, что отзыв разрешения не является проявлением цензуры.

«Смерть Сталина» представляет собой комедию британского режиссера Армандо Ианнуччи. В фильме показана развернувшаяся после смерти советского лидера борьба за власть. В России прокатом фильма занимается кинокомпания «Вольга».

Кинотеатром «Пионер» владеет бизнесмен Александр Мамут. Ему также принадлежат сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». В отличие от «Пионера» они отказались показывать «Смерть Сталина».

Согласно КоАПу кинотеатр может быть оштрафован на 50 000–100 000 руб. за показ фильма без прокатного удостоверения. В случае повторного нарушения штраф для кинотеатра может составить вдвое больше – уже 100 000–200 000 руб., помимо этого работу кинотеатра могут приостановить на срок до 90 дней.

Как проходил первый сеанс запрещенного в прокате фильма «Смерть Сталина»