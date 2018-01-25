Чем опасна кинематографическая война
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Возможно, название «Вольга» вам и сейчас ничего не говорит. Но с работой этой компании вы на самом деле теперь прекрасно знакомы. Именно «Вольга» прокатывает в России фильм «Приключения Паддингтона – 2» и собиралась прокатывать здесь фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Да, это та компания, с которой уже вторую неделю воюет Министерство культуры. В обоих случаях чиновники убеждали «Вольгу» уступить по-хорошему, но компания упрямо отказывалась.
Сначала министерство в заботе о российском кино внезапно перенесло старт показа истории о медвежонке с января на февраль, а потом внезапно же вернуло его обратно на январь. Кинотеатры и зрители оба раза узнавали о переменах в судьбе Паддингтона в России меньше чем за сутки до начала показа. Теперь Минкультуры за два дня до премьеры запретило кинотеатрам показывать «Смерть Сталина» – сатирическую комедию о борьбе за власть после смерти советского вождя. Чиновники впервые отозвали прокатное удостоверение художественного фильма.
«Вольга» – независимый прокатчик, такие компании работают как посредники между киностудиями, которые не входят в число крупнейших производителей фильмов, и местными кинотеатрами. Эта компания – относительно небольшой игрок нашего рынка: по данным журнала «Бюллетень кинопрокатчика», в 2017 г. она выпустила в прокат 25 картин, которые совокупно собрали больше 1 млрд руб. Это 2% от национальной кинокассы. Тем критичнее для такой компании проблемы даже с одним выпускаемым фильмом.
«Вольга», конечно же, понимала, что сильно рискует, покупая права на показ «Смерти Сталина» в России. Наши чиновники уже не раз демонстрировали практически сакральное отношение к советским правителям. Да и сатира для них слово ругательное, смеяться – это всегда насмехаться, значит, оскорблять и унижать. Шутить над Сталиным (оскорблять его) – это всегда насмехаться и над всем советским народом. А внутри каждого гражданина России, как известно, до сих пор живет советский человек. А еще впереди, в марте, нас ждут выборы президента России, общественное напряжение перед которыми комедией о Сталине никак нельзя нагнетать. Неудивительно, что чиновники так убеждали «Вольгу» перенести премьеру на послевыборное время.
С другой стороны, не каждый зритель готов проникнуться британской сатирой, это явно не блокбастер. В родной Великобритании фильм, по данным Box Office Mojo, собрал меньше $7 млн, в Италии – меньше $400 000, в Литве и вовсе только $11 000. В России показ «Смерти Сталина» планировался почти камерный – в основном в Москве, в отдельных кинотеатрах. По прогнозу «Бюллетеня кинопрокатчика», фильм мог бы собрать 14–15 млн руб.
Другое дело потери «Вольги» от внезапных изменений в расписании «Приключений Паддингтона – 2». Премьерный уикенд начинается для фильмов в четверг, но из-за решений Минкультуры история о медвежонке стартовала только в субботу. Картина потеряла на старте два дня проката и собрала за первую неделю 74 млн руб. – в 2,5 раза меньше прогнозов аналитиков. Эти недобранные 100 млн руб. дорого обойдутся «Вольге», которая вложила десятки миллионов в продвижение медвежонка на крупнейших телеканалах, в «Яндексе» и на других площадках. Как прокатчик, «Вольга» получает небольшой процент от сборов фильма, остальное уходит кинотеатрам и продюсерам.
Чтобы убить «Вольгу» как бизнес, Минкультуры достаточно создать несговорчивому прокатчику проблемы еще с парочкой фильмов. Насколько злопамятен наш министр культуры?