Чем опасна кинематографическая война

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Возможно, название «Вольга» вам и сейчас ничего не говорит. Но с работой этой компании вы на самом деле теперь прекрасно знакомы. Именно «Вольга» прокатывает в России фильм «Приключения Паддингтона – 2» и собиралась прокатывать здесь фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Да, это та компания, с которой уже вторую неделю воюет Министерство культуры. В обоих случаях чиновники убеждали «Вольгу» уступить по-хорошему, но компания упрямо отказывалась.

Сначала министерство в заботе о российском кино внезапно перенесло старт показа истории о медвежонке с января на февраль, а потом внезапно же вернуло его обратно на январь. Кинотеатры и зрители оба раза узнавали о переменах в судьбе Паддингтона в России меньше чем за сутки до начала показа. Теперь Минкультуры за два дня до премьеры запретило кинотеатрам показывать «Смерть Сталина» – сатирическую комедию о борьбе за власть после смерти советского вождя. Чиновники впервые отозвали прокатное удостоверение художественного фильма.