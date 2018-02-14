Яшин сообщил о согласовании акции памяти Немцова в центре Москвы

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Мэрия Москвы согласовала заявку «Солидарности» на проведение 25 февраля марша памяти политика Бориса Немцова, заявил в среду член движения Илья Яшин. «Мэрия одобрила нашу заявку и согласовала маршрут от Страстного бульвара, далее по бульварам с окончанием на проспекте Сахарова», - уточнил оппозиционер.
Сбор участников начнется в 13.00 на Страстном бульваре, заявленная численность участников - до 30 000 человек.
По словам Яшина, переговоры со столичной мэрией прошли «быстро и конструктивно»: «мы удовлетворены и самими переговорами, и их результатом». Накануне «Солидарность» подала заявку на проведение марша памяти Бориса Немцова, маршрут был заявлен от Калужской площади до Большого Москворецкого моста, где убили политика. Согласование «массового мероприятия в формате демонстрации» подтвердила пресс-служба столичного департамента безопасности и противодействия коррупции.
В прошлом году марш памяти Немцова прошел 26 февраля от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до проспекта Академика Сахарова. Полиция оценивала число участников шествия в 5000 человек.
Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о задержании подозреваемых 7 марта 2015 г. Ими оказались заместитель командира батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, его родственник Анзор Губашев, а также Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. В июне 2017 г. присяжные признали их виновными, на основании этого вердикта суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что чеченцы, осужденные за убийство Немцова, не совершали этого преступления.
Акции памяти Бориса Немцова
Максим Стулов / Ведомости
В Москве в воскресенье, 26 февраля, прошел марш памяти оппозиционного политика Бориса Немцова
1/30
Максим Стулов / Ведомости
Шествие, в котором, по данным полиции, приняло участие 5000 человек, проходило от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова
2/30
Максим Стулов / Ведомости
В шествии участвовали члены партий «Парнас», «Яблоко», незарегистрированной Партии прогресса Алексея Навального и других оппозиционных движений
3/30
Максим Стулов / Ведомости
Начало шествия было задержано на полчаса из-за того, что полиция задержала растяжку «Путин - это война», которую должна была нести центральная колонна
4/30
Максим Стулов / Ведомости
Неизвестный мужчина плеснул зеленкой в лицо председателю партии «Парнас» Михаилу Касьянову, который был в начале колонны
5/30
Максим Стулов / Ведомости
Полиция задержала напавшего на Касьянова
6/30
Максим Стулов / Ведомости
По словам одного из лидеров движения «Солидарность» Ильи Яшина, в числе требований участников марша - окончательное расследование убийства Немцова
7/30
Максим Стулов / Ведомости
Изначально в заявке на проведение шествия оппозиционеры просили разрешения на маршрут от Славянской площади до Большого Москворецкого моста
8/30
Максим Стулов / Ведомости
Мэрия предложила альтернативный маршрут по бульварам - по этому же маршруту шествие в память о Немцове проходило в 2016 г.
9/30
Максим Стулов / Ведомости
Заявка подавалась на участие в шествии 30 000 человек
10/30
Максим Стулов / Ведомости
Участники шествия в Москве
11/30
Максим Стулов / Ведомости
Участники шествия в Москве
12/30
Максим Стулов / Ведомости
Поэт и литературный критик Лев Рубинштейн
13/30
Максим Стулов / Ведомости
Участники шествия в Москве
14/30
Максим Стулов / Ведомости
Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков
15/30
Максим Стулов / Ведомости
Участники шествия в Москве
16/30
Максим Стулов / Ведомости
Полицейское оцепление во время марша
17/30
Максим Стулов / Ведомости
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту
18/30
Андрей Гордеев / Ведомости
Цветы на на Большом Москворецком мосту
19/30
Андрей Гордеев / Ведомости
На Большом Москворецком мосту
20/30
Андрей Гордеев / Ведомости
Политик Григорий Явлинский
21/30
Андрей Гордеев / Ведомости
Цветы на на Большом Москворецком мосту
22/30
Сергей Николаев для Ведомостей
Акции памяти также прошли в Санкт-Петербурге (на фото), Новосибирске, Кирове, Казани, Ульяновске и других городах
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В средней школе в штате Флорида (США) произошла стрельба. Как минимум 20 человек ранены, сообщает CNN. Один человек погиб, пишет Miami Herald.
Стрелявший все еще на свободе, сообщил шериф округа Броуард на своей странице в Twitter. Полиция знает, кто стреляет - у него рыжие волосы и на нем был капюшон, уточняет USA Today.
Жертв может быть больше: от 20 до 50, степень травм пока неясна, передает CBS Miami. Президента США Дональда Трампа уже проинформировали о случившемся. «Ни один ребенок, учитель или кто-либо еще не должен чувствовать себя небезопасным в американской школе», - написал он на своей странице в Twitter.
На месте происшествия работают несколько машин скорой помощи, в которые заносят пострадавших. Правоохранительные органы проводят операцию, они окружили здание. Школьников эвакуируют из учебного заведения. Однако некоторые учащиеся пожаловались на то, что их заперли в школе, отмечает CBS.
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Пока Евросоюз не заметил последствий публикации так называемого «кремлевского доклада». Об этом рассказал посол ЕС в России Маркус Эдерер в интервью «Коммерсанту».
«Что касается Евросоюза как официальной структуры, то мы пока вообще не увидели никаких последствий от этой публикации. Как говорят сами американцы, это пока всего лишь список», - сказал он. По его словам, оценку списку должны давать представитель бизнеса. Однако Эдерер отметил, что «принял во внимание» реакцию Ассоциации европейского бизнеса на доклад.
В конце января минфин США опубликовал «кремлевский доклад» - список российских чиновников и бизнесменов, которые близки к Кремлю, по мнению американских властей. В список попали более 200 человек. Сенаторы от демократической партии Бен Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менедес призвали президента США Дональда Трампа ужесточить санкции с учетом «кремлевского доклада».
Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»
Михаил Метцель / ТАСС
Председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов
1/95
Михаил Метцель/ТАСС
Бизнесмен Роман Абрамович
2/95
Mikhail Klimentyev / RIA-Novosti / AP
Бизнесмен Араз Агаларов
3/95
Сергей Портер / Ведомости
Бизнесмен Фархад Ахмедов
4/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент и основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов
5/95
Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин
6/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев
7/95
Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев
8/95
Владимир Гердо/ТАСС
Президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов
9/95
Максим Стулов / Ведомости
Банкир Роман Авдеев
10/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец Альфа-банка Петр Авен
11/95
Денис Гришкин / Ведомости
Елена Батурина
12/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Миноритарий «Магнита» Алексей Богачев
13/95
Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС
Генеральный директор и совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов
14/95
Максим Стулов / Ведомости
Основатель фонда ru-Net Леонид Богуславский
15/95
Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель совета директоров компаний «Трансмашхолдинг» и «Кузбассразрезуголь» Андрей Бокарев
16/95
Денис Гришкин / Ведомости
Президент инвестиционного холдинга Finstar и владелец холдинга Ritzio Entertainment Group (сеть казино «Вулкан») Олег Бойко
17/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов
18/95
Сергей Савостьянов/ТАСС
Президент компании «Русал» Олег Дерипаска
19/95
Максим Стулов / Ведомости
Гендиректор EDC Александр Джапаридзе
20/95
Сергей Портер / Ведомости
Совладелец ИФД «Капиталъ» Леонид Федун
21/95
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец «Мой банк», бывший сенатор Глеб Фетисов
22/95
Андрей Махонин / Ведомости
Председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман
23/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент «Евраз груп» Александр Фролов
24/95
Денис Гришкин / Ведомости
Владелец компании «Евроцемент груп» Филарет Гальчев
25/95
Евгений Разумный / Ведомости
Генеральный директор «Магнита», президент и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий
26/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Генеральный директор НТО «ИРЭ-Полюс» Валентин Гапонцев (на фото слева)
27/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент и крупнейший акционер группы компаний ПИК Сергей Гордеев
28/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления, генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев
29/95
Гута-Клиник
Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Гута» Юрий Гущин
30/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Михаил Гуцериев
31/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец группы БИН Саит-Салам Гуцериев
32/95
Сергей Бобылев / ТАСС
Бывший совладелец Черкизовского рынка Зарах Илиев
33/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик
34/95
Артем Геодакян/ТАСС
Президент Музея искусства авангарда (МАГМА) Вячеслав Кантор
35/95
Владимир Баранов / Ведомости
Основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
36/95
Pavel Golovkin / AP
Создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский
37/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Первый вице-президент ГК «Меркурий» Сергей Кациев
38/95
Валерий Шарифулин/ТАСС
Сенатор Сулейман Керимов
39/95
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев
40/95
Дарья Борисяк / Ведомости
Бывший совладелец и президент группы «Росгосстрах» Данил Хачатуров
41/95
Павел Бедняков/ТАСС
Совладелец «Альфа-групп» Герман Хан
42/95
Григорий Сысоев/ РИА Новости
Исполнительный директор «Фармстандарта» Виктор Харитонин
43/95
Павел Смертин/ТАСС
Бизнесмен Александр Клячин
44/95
«Сильвинит»
Совладелец «Сильвинит» Петр Кондрашев
45/95
Letterone
Совладелец Альфа-банка Андрей Косогов
46/95
Alexander Zemlianichenko / AP
Владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук
47/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор УГМК-Холдинг Андрей Козицын
48/95
Андрей Махонин / Ведомости
Совладелец L1 Алексей Кузьмичев
49/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «НЛМК» Владимир Лисин
50/95
Пресс-служба Международной калийной компании
Бывший гендиректор Международной калийной компании (МКК) Анатолий Ломакин
51/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов
52/95
Михаил Метцель/ТАСС
Президент МГК "Арети" Игорь Макаров
53/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Искандер Махмудов
54/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Александр Мамут
55/95
Сергей Савостьянов/ТАСС
Основной бенефициар EuroChem Group AG Андрей Мельниченко
56/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон
57/95
Максим Стулов / Ведомости
Бизнесмен Юрий Мильнер
58/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц
59/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор ЛСР Андрей Молчанов
60/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов
61/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент ГК «Русагро» Вадим Мошкович
62/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Президент группы компаний SPI Юрий Шефлер
63/95
«ТАИФ»
Генеральный директор ТАИФ Альберт Шигабутдинов
64/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов
65/95
Станислав Красильников/ТАСС
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Симановский
66/95
Станислав Красильников/ТАСС
Бизнесмен Андрей Скоч
67/95
ТАСС
Политический деятель, совладелец Новороссийского морского торгового порта Александр Скоробогатько
68/95
«ТАИФ»
Первый заместитель генерального директора ТАИФ по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев
69/95
Денис Гришкин / Ведомости
Владелец Инвестиционной группы Абсолют Александр Светаков
70/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель и акционер инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко
71/95
Дмитрий Лекай/Коммерсант
Предприниматель, владелец Новоросцемента, член совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково» Лев Кветной
72/95
Сергей Портер / Ведомости
Совладелец ICT Holding Александр Несис
73/95
Артем Геодакян/ТАСС
Предприниматель, председатель совета директоров компании «Киевская площадь», инвестор проекта «Москвариум» Год Нисанов
74/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель СД Шереметьево Александр Пономаренко
75/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Сергей Попов
76/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор и совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин
77/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Бизнесмен Михаил Прохоров
78/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «ТМК» Дмитрий Пумпянский
79/95
рахимкулов.рф/
Член совета директоров и основной владелец ООО «Kafajat Kft» и венгерского банка «Altalanos ErtekForgalmi Bank» Мегдет Рахимкулов
80/95
Денис Абрамов / Ведомости
Бизнесмен Андрей Раппопорт
81/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников
82/95
Михаил Терещенко/ТАСС
Председатель правления Федерации хоккея России, председатель совета директоров СМП-Банка Аркадий Ротенберг (слева на фото)
83/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец СМП-Банка Борис Ротенберг
84/95
Евгений Стецко / Ведомости
Председатель Совета директоров ОАО «Уралкалий» Дмитрий Рыболовлев
85/95
«ТАИФ»
Бизнесмены Радик и Айрат Шаймиевы
86/95
Сергей Фадеичев/ТАСС
Совладелец СИБУРа Кирилл Шамалов
87/95
Сергей Портер / Ведомости
Председатель совета директоров банка «Тинькофф Банк» Олег Тиньков
88/95
Евгений Разумный / Ведомости
Советник президента компании «Роснефть» Роман Троценко
89/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов
90/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг
91/95
Сергей Портер / Ведомости
Генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож
92/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров «ПРОТЕК» Вадим Якунин
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«Газпром» закрыл счета в российском подразделении немецкого банка Deutsche Bank - ООО «Дойче банк». Это следует из отчета «Газпрома» за IV квартал 2017 г. по РСБУ.
В российской «дочке» Deutsche Bank у компании были счета в разной валюте: рублях, долларах и евро.
Ранее стало известно, что «Газпром» подал иск в арбитраж к германской Uniper. Российский концерн судится из-за условий поставок газа с 2018 г. Стороны не смогли договориться о цене поставок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Каким будет вид из новой штаб-квартиры «Газпрома»
Евгений Егоров для Ведомостей
Строительство «Лахта центра» в Петербурге планируется завершить осенью 2018 г. Его общая площадь составит около 400 000 кв. м. Визитная карточка проекта – 462-метровый небоскреб (87 этажей), который должен стать самым высоким зданием в Европе. Сюда из Москвы переедут структуры «Газпрома»
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Евгений Егоров для Ведомостей
Для сравнения: высота 35-этажного головного офиса «Газпрома» в Москве – 150 м. Полезная площадь офисных помещений в новом небоскребе «Газпрома» – около 130 000 кв. м, сообщается в презентационных материалах «Лахта центра»
2/15
Евгений Егоров для Ведомостей
87-этажный небоскреб – первая фаза проекта на участке в 8 га, рассказал «Ведомостям» архитектор «Лахта центра» Филипп Никандров: «Там будут большие благоустроенные пространства – три общественные площади, открытый амфитеатр со сценой на фоне залива, музей занимательной науки с планетарием, концертный зал. Башню завершает не кабинет руководителя компании, а доступная обзорная площадка, безусловный центр притяжения для туристов»
3/15
Евгений Егоров для Ведомостей
Какие именно подразделения компании, в каком составе и когда будут переезжать в новую штаб-квартиру, представитель «Газпрома» комментировать отказался
4/15
Евгений Егоров для Ведомостей
Арендаторы будут сами обустраивать внутреннее пространство за пределами общих зон центра, рассказывал «Фонтанке» в августе исполнительный директор проекта Александр Бобков
5/15
Евгений Егоров для Ведомостей
Переезд «Газпрома» в Петербург длится уже около пяти лет, но официально компания о ходе этого процесса ничего не сообщает
6/15
Евгений Егоров для Ведомостей
Пока строительство «Лахта центра» не завершено, структуры «Газпрома» заняли помещения в 57 бизнес-центрах, расположенных по всему Петербургу, подсчитали аналитики
7/15
Евгений Егоров для Ведомостей
Из чуть менее 2200 человек, работавших в московской штаб-квартире на ул. Наметкина, в Петербург переехало около 1800 сотрудников
8/15
Евгений Разумный / Ведомости
Некоторые работники московского офиса (на фото) отказались переезжать и покинули компанию, знают собеседники «Ведомостей», знакомые с ходом переезда
9/15
Евгений Разумный / Ведомости
На улице Наметкина продолжают работать несколько десятков человек
10/15
Евгений Егоров для Ведомостей
Когда офис «Газпрома» переедет в «Лахта центр», сотрудникам откроются отличные виды из окон. На фото виден стадион «Санкт-Петербург арена», Западный скоростной диаметр, в центре фотогрфии - Исаакиевский собор
11/15
Евгений Егоров для Ведомостей
Пешеходный мост к стадиону, Бычий остров и парк развлечений «Питерлэнд»
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Администрация президента США Дональда Трампа работает над новыми санкциями в отношении России. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин на слушаниях в сенате.
Санкций следует ожидать в ближайшее время, сказал Мнучин. Больше он ничего не уточнил.
В конце января Мнучин уже обещал новые санкции. Это случилось после публикации так называемого «кремлевского доклада». Это список российских чиновников и бизнесменов, которых США считает близкими к президенту России Владимиру Путину. В публичном докладе всего 210 человек. Попадание в этот список не несет за собой каких-либо ограничений или санкций. Однако некоторые миллиардеры уже пожаловались на негативное влияние доклада.
Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»