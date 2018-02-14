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Яшин сообщил о согласовании акции памяти Немцова в центре Москвы

Интерфакс
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Мэрия Москвы согласовала заявку «Солидарности» на проведение 25 февраля марша памяти политика Бориса Немцова, заявил в среду член движения Илья Яшин. «Мэрия одобрила нашу заявку и согласовала маршрут от Страстного бульвара, далее по бульварам с окончанием на проспекте Сахарова», - уточнил оппозиционер.

Сбор участников начнется в 13.00 на Страстном бульваре, заявленная численность участников - до 30 000 человек.

По словам Яшина, переговоры со столичной мэрией прошли «быстро и конструктивно»: «мы удовлетворены и самими переговорами, и их результатом». Накануне «Солидарность» подала заявку на проведение марша памяти Бориса Немцова, маршрут был заявлен от Калужской площади до Большого Москворецкого моста, где убили политика. Согласование «массового мероприятия в формате демонстрации» подтвердила пресс-служба столичного департамента безопасности и противодействия коррупции.

В прошлом году марш памяти Немцова прошел 26 февраля от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до проспекта Академика Сахарова. Полиция оценивала число участников шествия в 5000 человек.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о задержании подозреваемых 7 марта 2015 г. Ими оказались заместитель командира батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, его родственник Анзор Губашев, а также Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. В июне 2017 г. присяжные признали их виновными, на основании этого вердикта суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что чеченцы, осужденные за убийство Немцова, не совершали этого преступления.

Акции памяти Бориса Немцова

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Во время стрельбы в американской школе ранили 20 человек

Ведомости
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В средней школе в штате Флорида (США) произошла стрельба. Как минимум 20 человек ранены, сообщает CNN. Один человек погиб, пишет Miami Herald.

Стрелявший все еще на свободе, сообщил шериф округа Броуард на своей странице в Twitter. Полиция знает, кто стреляет - у него рыжие волосы и на нем был капюшон, уточняет USA Today.

Жертв может быть больше: от 20 до 50, степень травм пока неясна, передает CBS Miami. Президента США Дональда Трампа уже проинформировали о случившемся. «Ни один ребенок, учитель или кто-либо еще не должен чувствовать себя небезопасным в американской школе», - написал он на своей странице в Twitter.

На месте происшествия работают несколько машин скорой помощи, в которые заносят пострадавших. Правоохранительные органы проводят операцию, они окружили здание. Школьников эвакуируют из учебного заведения. Однако некоторые учащиеся пожаловались на то, что их заперли в школе, отмечает CBS.

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Посол Евросоюза сообщил об отсутствии последствий после «кремлевского доклада»

Ведомости
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Пока Евросоюз не заметил последствий публикации так называемого «кремлевского доклада». Об этом рассказал посол ЕС в России Маркус Эдерер в интервью «Коммерсанту».

«Что касается Евросоюза как официальной структуры, то мы пока вообще не увидели никаких последствий от этой публикации. Как говорят сами американцы, это пока всего лишь список», - сказал он. По его словам, оценку списку должны давать представитель бизнеса. Однако Эдерер отметил, что «принял во внимание» реакцию Ассоциации европейского бизнеса на доклад.

В конце января минфин США опубликовал «кремлевский доклад» - список российских чиновников и бизнесменов, которые близки к Кремлю, по мнению американских властей. В список попали более 200 человек. Сенаторы от демократической партии Бен Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менедес призвали президента США Дональда Трампа ужесточить санкции с учетом «кремлевского доклада».

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

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«Газпром» закрыл счета в российском отделении Deutsche Bank

Ведомости
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«Газпром» закрыл счета в российском подразделении немецкого банка Deutsche Bank - ООО «Дойче банк». Это следует из отчета «Газпрома» за IV квартал 2017 г. по РСБУ.

В российской «дочке» Deutsche Bank у компании были счета в разной валюте: рублях, долларах и евро.

Ранее стало известно, что «Газпром» подал иск в арбитраж к германской Uniper. Российский концерн судится из-за условий поставок газа с 2018 г. Стороны не смогли договориться о цене поставок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Каким будет вид из новой штаб-квартиры «Газпрома»

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Политика
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Министр финансов США пообещал скорые санкции против России

Ведомости
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Администрация президента США Дональда Трампа работает над новыми санкциями в отношении России. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин на слушаниях в сенате.

Санкций следует ожидать в ближайшее время, сказал Мнучин. Больше он ничего не уточнил.

В конце января Мнучин уже обещал новые санкции. Это случилось после публикации так называемого «кремлевского доклада». Это список российских чиновников и бизнесменов, которых США считает близкими к президенту России Владимиру Путину. В публичном докладе всего 210 человек. Попадание в этот список не несет за собой каких-либо ограничений или санкций. Однако некоторые миллиардеры уже пожаловались на негативное влияние доклада.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»