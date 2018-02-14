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Яшин сообщил о согласовании акции памяти Немцова в центре Москвы

Мэрия Москвы согласовала заявку «Солидарности» на проведение 25 февраля марша памяти политика Бориса Немцова, заявил в среду член движения Илья Яшин. «Мэрия одобрила нашу заявку и согласовала маршрут от Страстного бульвара, далее по бульварам с окончанием на проспекте Сахарова», - уточнил оппозиционер.

Сбор участников начнется в 13.00 на Страстном бульваре, заявленная численность участников - до 30 000 человек.

По словам Яшина, переговоры со столичной мэрией прошли «быстро и конструктивно»: «мы удовлетворены и самими переговорами, и их результатом». Накануне «Солидарность» подала заявку на проведение марша памяти Бориса Немцова, маршрут был заявлен от Калужской площади до Большого Москворецкого моста, где убили политика. Согласование «массового мероприятия в формате демонстрации» подтвердила пресс-служба столичного департамента безопасности и противодействия коррупции.

В прошлом году марш памяти Немцова прошел 26 февраля от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до проспекта Академика Сахарова. Полиция оценивала число участников шествия в 5000 человек.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о задержании подозреваемых 7 марта 2015 г. Ими оказались заместитель командира батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, его родственник Анзор Губашев, а также Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. В июне 2017 г. присяжные признали их виновными, на основании этого вердикта суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что чеченцы, осужденные за убийство Немцова, не совершали этого преступления.

Акции памяти Бориса Немцова