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В Москве в посольства трех стран прислали конверты с белым порошком

В Москве в посольства как минимум трех стран прислали конверты с белым порошком неизвестного состава, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно его информации, конверты поступили в посольства как минимум трех стран Европы и Среднего Востока.

На месте работают сотрудники экстренных служб, рассматривается вопрос необходимости эвакуации.

Ранее стало известно, что конверт с белым порошком получила жена сына президента США Дональда Трампа. Ванессу Трамп госпитализировали в качестве меры предосторожности. Утром 13 февраля она вскрыла письмо, адресованное ее мужу. О получении подобного письма ранее также заявлял основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.