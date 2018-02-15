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Футболиста Федора Смолова обманули на 200 млн рублей при покупке жилья

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в результате которого пострадал нападающий сборной России и футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

По данным издания, Смолов купил у бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильдара Самиева квартиру в элитном жилом комплексе Москвы за 191 млн руб. При оформлении документов футболист узнал, что купленное им жилье находится в залоге у банка.

Договор купли-продажи был заключен 16 марта 2017 г. с представителем футболиста — его отцом Михаилом Смоловым. В этот день он отдал доверенному лицу Самиева около 163,5 млн руб. Остальную сумму покупатель собирался внести после оформлении квартиры на свое имя. Однако при регистрации права собственности выяснилось, что недвижимость находится в залоге у Связь-банка.

Смолов заключил с продавцом дополнительное соглашение, по которому он внес оставшиеся 27,6 млн руб., а Самиев обязался расплатиться с банком в течение двух месяцев. По данным «Коммерсанта», долг до сих пор не погашен.

7 февраля в отношении экс-депутата СКР возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как считает следствие, Ильдар Самиев, долги которого на сегодняшний день исчисляются десятками миллиардов рублей, с самого начала не собирался выполнять своих обязательств ни перед Связь-банком, ни перед Смоловым.

В Связь-банке ситуацию комментировать не стали, сославшись на коммерческую тайну. Связаться с потерпевшим футболистом изданию не удалось.

Это уже второе дело о мошенничестве в отношении Самиева. Он был задержан 13 сентября прошлого года и находится под арестом. Экс-депутат подозревается в махинациях с загородной недвижимостью стоимостью около $850 000.