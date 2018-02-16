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СМИ выяснили суть новых претензий к кинотеатру «Пионер» за показ «Смерти Сталина»

Министерство культуры 15 февраля вынесло кинотеатру «Пионер» пять новых протоколов об административном правонарушении за показ фильма «Смерть Сталина» без прокатного удостоверения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката кинотеатра Юлия Тая. Ранее ведомство отозвало вынесенный им протокол к кинотеатру.

Теперь каждый из показов 25 и 26 января Минкульт расценивает как отдельное правонарушение. Три протокола фиксируют однократное нарушение, еще два – повторное. По закону повторный показ фильма без прокатного удостоверения может привести к закрытию кинотеатра на три месяца. Это произойдет, если суд в трех инстанциях подтвердит факт сначала однократного, а затем и повторного нарушения.

Как нарушение рассматриваются и обнаруженные в электронной системе ЕАИС 16 проданных билетов на фильм, деньги за которые не были возвращены. Адвокат пояснил, что купившие билеты зрители не пришли за деньгами.

Протоколы о нарушениях Минкульт передал в мировой суд. Дата слушаний еще не определена.

Минульт отозвал выданное им прокатное удостоверение «Смерти Сталина» за два дня до премьеры, которая состоялась 25 января. «Пионер» оставил фильм в прокате, объясняя это тем, что официальный регистр Минкульта подтверждал легальность показа. По словам адвоката, официальное уведомление об отзыве прокатного удостоверения поступило в кинотеатр уже после начала проката.