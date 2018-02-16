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Порошок в посольства разослали от имени Сергея Железняка

Депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия») обратился в полицию с жалобой на действия неизвестных, направивших в посольства нескольких стран в Москве от его имени конверты с порошком, сообщает столичное ГУ МВД.

В сообщении отмечается, что депутат сам обратился в полицию и сообщил, что не имеет никакого отношения к отправке писем. Полицейские начали поиск злоумышленников.

Сам Железняк рассказал, что неизвестные рассылали от его имени запечатанные конверты с неизвестным белым порошком в иностранные посольства и зарубежные СМИ. «Со вчерашнего дня предупреждаем дипломатические представительства, с которыми взаимодействуем, о том, что в случае получения подобного конверта не рекомендуется его вскрывать и необходимо вызвать полицию для приобщения вещественных доказательств по возбуждаемому в этой связи уголовному делу», - написал депутат на своей странице в Facebook.

Железняк опубликовал копию составленного от его имени письма, в котором содержалось приглашение на акцию «Подари частицу земли Крыма». «Миссией этого мероприятия является символическое приобщение граждан иностранных государств к данному торжеству, получивших в знак дружбы и уважения частицы крымской земли», - говорится в письме (орфография оригинала сохранена).

«Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал о поступлении конвертов с порошком в московские дипломатические представительства как минимум трех государств Европы и Среднего Востока. В частности, выяснилось, что письма получили посольства Чехии и Нидерландов.