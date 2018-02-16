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В Москве началось голосование о новых названиях для веток метро

Жители Москвы выберут новое название для веток метрополитена. Об этом говорится в сообщении на сайте столичной мэрии. Голосование уже началось на портале «Активный гражданин».

Сейчас у каждой ветки (всего их 14) есть полное название, цветовое обозначение и порядковый номер – эту систему используют с 1990-х. Официальные названия, например Сокольническая, Арбатско-Покровская и др., тяжело воспринимаются на слух и значительно увеличивают длительность информационных объявлений, отмечается в голосовании.

Теперь москвичам предстоит выбрать, как называть линии метро: предлагается создать номерную систему (первая, вторая, третья), цветовую (красная, синяя, фиолетовая) или сохранить официальные названия. Пока пассажиры чаще всего называют линии метро по цветам, но такие названия не используют в объявлениях на станциях и в поездах. Ветки по цифрам называют в объявлениях для иностранцев, на английском языке.

В 2017 г. жители Москвы уже выбрали название для пока еще строящегося Третьего пересадочного контура - «Большая кольцевая линия». За этот вариант проголосовали 53% человек.

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