В московском метро открылся бесплатный каток
Он расположен в подземном переходе МЦК на юго-западе Москвы
В подземном переходе между станцией МЦК «Площадь Гагарина» и станцией метро «Ленинский проспект» открылся бесплатный каток
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Размер катка - 200 кв. м. Он ежедневно будет открыт с 10 до 22 часов до 10 января. 31 декабря каток закроется в 21 час, а 1 января откроется в 11 часов
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Если желающих покататься будут слишком много, то на сеансы будут вводиться временные ограничения
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«Мы решили сделать для наших пассажиров целую серию необычных подарков. Один из них - каток из синтетического льда на МЦК. Для этого специально выбрали подходящую площадку в подземном переходе со станции МЦК на метро, которая отвечает всем нормам безопасности - просматривается с камер видеонаблюдения и не мешает проходящим мимо пассажирам. Каток и пункт проката будут работать абсолютно бесплатно. Надеемся, что наши пассажиры оценят такой подарок и будут активно им пользоваться в течение новогодних праздников», - сказал первый замначальника метрополитена Роман Латыпов (цитата по «Интерфаксу»)
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Рядом с катком расположены шкафчики для хранения вещей, а также пункт проката коньков, для оформления проката посетителям необходимо предъявить паспорт
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В программе работы катка запланированы показательные выступления фигуристов и занятия с тренерами
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