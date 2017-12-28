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В московском метро открылся бесплатный каток

Он расположен в подземном переходе МЦК на юго-западе Москвы
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