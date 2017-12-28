В московском метро открылся бесплатный каток

Александр Авилов / АГН «Москва»

«Мы решили сделать для наших пассажиров целую серию необычных подарков. Один из них - каток из синтетического льда на МЦК. Для этого специально выбрали подходящую площадку в подземном переходе со станции МЦК на метро, которая отвечает всем нормам безопасности - просматривается с камер видеонаблюдения и не мешает проходящим мимо пассажирам. Каток и пункт проката будут работать абсолютно бесплатно. Надеемся, что наши пассажиры оценят такой подарок и будут активно им пользоваться в течение новогодних праздников», - сказал первый замначальника метрополитена Роман Латыпов (цитата по «Интерфаксу»)

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