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Путин продлил амнистию капитала

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о продлении срока амнистии капиталов до февраля 2019 г. Документы опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации с датой подписания 19 февраля.

Соответствующие законопроекты были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации.

Второй этап амнистии капитала продлится с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г. После добровольной декларации бизнесмены смогут репатриировать в Россию капитал, не выплачивая налог на прибыль или НДФЛ. Подоходный налог не придется платить и при ликвидации до марта 2019 г. контролируемой иностранной компании.

Впервые амнистия капиталов проходила в России с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г. Декларации подали всего около 2500 человек, рассказывали «Ведомостям» федеральные чиновники, Минфин сообщал о 7200 деклараций.

При продлении амнистии сохраняются все гарантии для декларантов, воспользовавшихся предоставленной возможностью декларирования в ходе первого этапа в 2015-2016 гг., предусматривается такой же объем гарантий для декларантов второго этапа. В отличие от прошлой амнистии задекларировать можно будет не только открытые, но и закрытые до 1 марта банковские счета, если они были открыты до 1 января 2018 г. Это означает, что по ним нельзя будет привлечь ни к налоговой, ни к валютной ответственности.