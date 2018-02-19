Политика

Новости

Украина потребовала от России компенсацию за использование Керченского пролива

Украина подала в Международный суд ООН в Гааге меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, заявил МИД страны. По мнению официального Киева, Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях, а также в соединяющем их Керченском проливе, в том числе при строительстве Крымского моста.

«Нагло попирая международное право, Российская Федерация крадет энергетические и рыболовные ресурсы, принадлежащие Украине и ее народу, среди прочего причиняет физический ущерб украинским рыбакам, блокирует заход судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Крымского моста», - говорится в заявлении МИД Украины. Киев просит суд ООН обязать Россию прекратить нарушения и выплатить компенсацию, размер которой не уточняет.

В сентябре 2017 г. президент Украины Петр Порошенко распорядился подать в суд на Россию из-за «экологического ущерба», наносимого строительством Крымского моста. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян говорил, что ограничение Россией параметров для прохождения судов, следующих из Черного в Азовское море и обратно под аркой моста через Керченский пролив, негативно скажется на экономике Украины и приведет к убыткам. По его оценке, около 50% морских судов, перевозящих зерно из порта Мариуполя, не соответствуют габаритным ограничениям, которые могут ввести.

19-километровый Крымский мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью России автомобильной и железной дорогами. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 г., поездов - в декабре 2019 г. Генподрядчиком строительства является компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, уже включенная в «украинский» санкционный список ЕС и США.

Как строят Керченский мост